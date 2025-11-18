『ちょっとだけエスパー』ヒーローVSヴィラン、ついに直接対決！吉田鋼太郎の登場も

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第5話が本日11月18日（火）に放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

前回放送された第4話では、怒涛の急展開が連続して発生。

なかでも観るものを驚かせたのが、誤って“Eカプセル”を飲んだ四季（宮粼あおい）のエスパー発現。

誕生日ケーキのろうそくの火を消そうとした四季は、文太（大泉）を縁側まで吹き飛ばし、“吹っ飛ばしエスパー”であることが判明した。

ついに明らかになった四季の能力だが、実はこれまでのオープニング映像にも出ていた“エスパーエージェントライセンス”に表記されていた絵文字の伏線を回収した形に。まだまだ秘密が隠されているかもしれないオープニング映像や英文にも注目だ。

◆第5話に吉田鋼太郎が登場！

第5話には、吉田鋼太郎が登場。演じるのは、円寂（高畑淳子）と因縁のある男・結城だ。

これまで桜介（ディーン・フジオカ）や半蔵（宇野祥平）ら文太の仲間たちの重い過去が明らかになってきたが、壮絶な過去をもつのは円寂も同じで…。

そんな円寂の人生を大きく揺さぶった男・結城を演じるにあたり、吉田は「待ちに待った初共演できっと何かが起こるに違いないと現場に臨みましたが、やはり高畑さんの放った突然のアドリブに対応できず、まさに役者が違うという感じでした」とコメント。「本当に凄い人です。そしてチャーミングで素敵な方です」と話している。

はたして、円寂が背負って生きてきた壮絶な過去、そして結城との因縁とは？ また、吉田が「高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！」と語った今後の展開にも注目だ。

◆野木亜紀子の本領発揮！新展開で本格アクションバトル

第5話から、いよいよ物語の核心に迫るシビアな展開が幕を開ける。

「ノナマーレ」のボス・兆（岡田将生）から緊急招集された文太たちに与えられたのは、いつもと様子の違う特別ミッション。しかも、「ある組織が受け渡しを行う青いケースを奪って海中に沈める」というこのミッションは、人の命がかかっている重要案件で…。

そして迎えたミッション当日。作戦を立て、受け渡し現場に向かった文太たちの前に現れたのは…。

“ヒーローVSヴィラン”、青いケースを巡る本格アクションバトルが繰り広げられることになる。

ここからは、脚本・野木亜紀子の本領発揮といえるシリアスな展開へと突き進んでいくことに。なぜ、ちょっとだけエスパーなヒーローたちは意味不明なミッションに取り組んでいるのか。なぜ人を愛してはいけないのか。

そして、世界を救うミッションの邪魔をする“ヴィラン”の真の目的とは？