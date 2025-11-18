テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。11月18日放送の第5話より吉田鋼太郎が出演することが発表された。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生らが出演している。

『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）や『unknown』（テレビ朝日系）などに出演している吉田が演じるのは、円寂（高畑淳子）と因縁のある男・結城。

これまで桜介（ディーン・フジオカ）や半蔵（宇野祥平）ら文太（大泉洋）の仲間たちの重い過去が明らかになってきたが、円寂は結城（吉田鋼太郎）に人生を大きく揺さぶられていた。そんな結城を演じるにあたり吉田は、「待ちに待った初共演できっと何かが起こるに違いないと現場に臨みましたが、やはり高畑さんの放った突然のアドリブに対応できず、まさに役者が違うという感じでした」とコメント。「本当に凄い人です。そしてチャーミングで素敵な方です」と高畑と共演した感想を語った。はたして、円寂が背負って生きてきた壮絶な過去、そして結城との因縁とは。吉田が「高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！」と今後の見どころを語った。

第4話では、誤ってEカプセルを飲んだ四季（宮粼あおい）のエスパーが発現。誕生日ケーキでお祝いする文太を、ろうそくに灯った火を消そうとした四季が縁側まで吹き飛ばし、“吹っ飛ばしエスパー”であることが判明した。実はこれは、これまでのオープニング映像にも出ていた“エスパーエージェントライセンス”に表記されていた絵文字の伏線を回収した形となっている。さらに、桜介と息子の紫苑（新原泰佑）が急接近。心の中で喜びをかみしめる桜介とは逆に、紫苑は何やら不穏。そして、謎の女・久条（向里祐香）が市松（北村匠海）と紫苑にEカプセルを飲ませるという衝撃のラストシーンで幕を閉じた。

第5話から、いよいよ物語の核心に迫るシビアな展開が幕を開ける。「ノナマーレ」のボス・兆（岡田将生）から緊急招集された文太たちに与えられたのは、いつもと様子の違う特別ミッション。しかも、「ある組織が受け渡しを行う青いケースを奪って海中に沈める」というこのミッションは、人の命がかかっている重要案件。そのうえ、文太は兆からある“使命”まで託される。そして迎えたミッション当日。作戦を立てて、受け渡し現場に向かった文太たちの前に現れたのは、市松、紫苑、久条。しかも、彼らは対峙した文太たちになぜか憎しみの目を向けていて……。はたして、文太たち“ヒーロー”を目の敵にする市松たち“ヴィラン”の目的とは。

さらに、11月11日に発売され、即日完売となった、第4話で文太が四季に贈った“ぶんぶん蜂ネックレス”が追加販売されることが決定。11月19日23時59分まで、受注生産としてテレアサショップONLINEで予約受付される。

吉田鋼太郎（結城役）コメント本作への出演オファーを受けた時の気持ちまた貴島プロデューサーワールドに呼んでいただきワクワクドキドキでした。

円寂役の高畑淳子との共演について待ちに待った初共演できっと何かが起こるに違いないと現場に臨みましたが、やはり高畑さんの放った突然のアドリブに対応できず、まさに役者が違うという感じでした。本当に凄い人です。そしてチャーミングで素敵な方です。

もしエスパーになれるとしたら、どんな能力が欲しいか過去のことをウジウジ思い悩む方なので、望んだ過去に戻れるエスパーがいいです。

放送を楽しみにしている視聴者にメッセージ高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！

