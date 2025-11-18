12月19日に公開される『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の日本版予告が公開された。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続く、シリーズ第3弾。前2作に続き、ジェームズ・キャメロンが監督を務めた。

公開された日本版予告編の冒頭では、『アバター』と『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』で歩んできた物語の一部が綴られていく。『アバター』では、“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）がナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、家族を築き人類と戦う決意をする。そして『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では、海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。そして本作では、同じナヴィでありながらパンドラを狙うアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、かつてない“炎の決戦”が始まる。

映像では、「幼い頃に炎が山からやってきて全てを奪った。わが民は救いを求めたのにパンドラの女神（エイワ）に見放された」と復讐心を燃やすヴァランの妖しい姿が描き出される。そんなヴァランへ「パンドラと戦うなら人間の力が必要だ」と協力を申し出るのが、ジェイクの因縁の敵でもある執念深き“最強の傭兵”クオリッチ（スティーヴン・ラング）だ。“炎を操る力”を携えたヴァラン率いるアッシュ族と、圧倒的な軍事力を備えたクオリッチ率いる人類。対するジェイクたちも映像の中で鬼気迫る表情を見せ、家族のために戦うことを決意したジェイクが「何があってもこの家族が俺たちの砦だ」「奴らは海を破壊し森を滅ぼす。絶対に許さない」と力を込める。

さらに、アクションとともに本シリーズで描かれるのが、エモーショナルな物語。映像のラストでは、ジェイクとネイティリの息子ロアク（ブリテン・ダルトン）が、「憎しみの炎は悲しみの灰を残すだけ……だが何があっても、光は再び取り戻せる」と壮絶な戦いの果てに待つ“希望”に目を向ける。キャメロン監督は、「これは家族が戦いの意味と向き合う物語なんだ。映画の重要なテーマのひとつだよ」と力強く語っている。（文＝リアルサウンド編集部）