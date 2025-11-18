大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』第5話でヒーローとヴィランが直接対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第5話が11月18日に放送。あらすじと場面写真が公開された。

■第4話での怒涛の急展開の連続に、SNSが騒然

11月11日放送の第4話では怒涛の急展開が連続し、SNSが騒然！ なんと誤ってEカプセルを飲んだ四季（宮崎あおい/「崎」は、たつさきが正式表記）のエスパーが発現。誕生日ケーキでお祝いする文太（大泉）をろうそくに灯った火を消そうとした四季が縁側まで吹き飛ばし、“吹っ飛ばしエスパー”であることが判明した。

ついに明らかになった四季の能力だが、実はこれまでのオープニング映像にも出ていた“エスパーエージェントライセンス”に表記されていた絵文字の伏線を回収した形となった。まだまだ秘密が隠されているかもしれないオープニング映像や、英文についてもぜひあらためてチェックしてみよう。

さらに、桜介（ディーン・フジオカ）と息子の紫苑（新原泰佑）が急接近。心の中で喜びをかみしめる桜介とは逆に、紫苑は何やら不穏で…。桜介から受け取った花束を冷たい表情でゴミ箱に捨てるというまさかの行動に視聴者はがくぜん…。

謎の女・久条（向里祐香）が市松（北村匠海）と紫苑にEカプセルを飲ませるという衝撃のラストシーンには、「市松と紫苑も繋がってんの？」「なんでその薬を」とザワザワ。急展開の連続に「読めない（面白い）」「急展開すぎて頭が追いつかない」という声が溢れた。

■第5話に吉田鋼太郎が登場！ 円寂の重い過去に関わる男に…

そして11月18日放送の第5話には、吉田鋼太郎が登場。多数の舞台作品をはじめ、日本のみならず海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』シリーズ（2018年他）や、『unknown』（2023年）などドラマや映画で幅広いキャラクターを演じ、人々に愛され続ける名優・吉田が本作で演じるのは円寂と因縁のある男・結城。これまで桜介や半蔵（宇野祥平）ら文太の仲間たちの重い過去が明らかになってきたが、壮絶な過去をもつのは円寂も同じで…ひとりの男に振り回された人生だったのだ――。

はたして、円寂が背負って生きてきた壮絶な過去、そして結城との因縁とは…？ また、吉田が「高畑淳子と吉田鋼太郎の濃い愛憎劇、お見逃しなく！」と語った今後の展開にも注目だ。

そして第5話から、いよいよ物語の核心に迫るシビアな展開が幕を開ける。「ノナマーレ」のボス・兆（岡田将生）から緊急招集された文太たちに与えられたのは、いつもと様子の違う特別ミッション。しかも、【ある組織が受け渡しを行う青いケースを奪って海中に沈める】というこのミッションは、人の命がかかっている重要案件で…。そのうえ、兆からある“使命”まで託される文太――。

そして迎えたミッション当日。作戦を立てて、受け渡し現場に向かった文太たちの前に現れたのは、市松、紫苑、久条。しかも、彼らは対峙した文太たちになぜか憎しみの目を向けていて…。

ついに、青いケースを巡る“本格アクションバトル”が繰り広げられることになる。さらに、市松たちと対峙するなかで、文太たちはミッションの本質に触れることになってしまい…。はたして、文太たち“ヒーロー”を目の敵にする市松たち“ヴィラン”の目的とは…？

ここからは野木亜紀子の本領発揮といえるシリアスな展開へと突き進んでいく。なぜちょっとだけエスパーなヒーローたちは意味不明なミッションに取り組んでいるのか、なぜ人を愛してはいけないのか、そして世界を救うミッションの邪魔をするヴィランの真の目的とは――。ますます目が離せない新展開となっている。

■第5話あらすじ

文太（大泉洋）のEカプセルを飲んでしまった四季（宮崎あおい）に、なんとエスパーが発現！ 誕生祝いのケーキのロウソクを吹き消そうとしたそのとき、フッと吹いた息で文太は縁側まで吹っ飛ばされて――。

後日、たこっぴではあらたに生まれた“吹っ飛ばしエスパー・四季”を迎え入れ、たこ焼きパーティーでどんちゃん騒ぎ。触れるとちょっと心の声が聞こえるエスパー・文太、花咲かエスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチンエスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願いエスパー・半蔵（宇野祥平）と合わせて、”ちょっとだけ”の5人だから「bit5（ビットファイブ）」と名付けながら記念撮影をする5人。しかし、いよいよ「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に報告すべきではないかと不安を覚えはじめ…。

そんななか、兆から緊急招集がかかる。【ある組織が受け渡しを行う青いケースを奪って海中に沈める】という特別ミッションには、なんと人の命がかかっているらしい。さらに文太は兆に居残りを命じられ、衝撃の“使命”を告げられて――？

ついに迎えた決戦当日。そこに現れたのは、世界を救うミッションを邪魔する“敵”。HERO vs Villain。はたして、戦いの行方は――？

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

11/18（火）21:00～21:54 ※第5話

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

