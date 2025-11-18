◇第56回明治神宮野球大会 高校の部(14〜19日、神宮球場)

明治神宮大会は17日に高校の部の2試合が行われ、決勝の対戦カードが決まりました。

第1試合は、2HRで得点を量産した神戸国際大付(近畿)が、ノーシードで勝ち上がってきた英明(四国)を下します。2回までは両チーム無得点の展開となりましたが、3回2アウトから神戸国際大付・川中鉄平選手が先制2ランをマーク。さらに6回にも藤原陽翔選手が3ランを放ち、得点を量産しました。英明も7回に1アウト満塁の好機をつかみ2点を返すも、反撃及ばずゲームセット。神戸国際大付が決勝の切符をつかみました。

第2試合は、九州国際大付(九州)が花巻東(東北)との接戦を制しました。2回には相手のエラーも絡み先制に成功した花巻東でしたが、3回には押し出し死球などで同点とされます。その後もエラーが絡む点の取り合いとなり、一歩前に出た九州国際大付がそのまま逃げ切り勝利。決勝へ進出しました。

神戸国際大付(近畿)と九州国際大付による決勝戦は、19日(水)に開催予定です。

▽試合結果と日程

【17日】

神戸国際大付(近畿) 6-2 英明(四国)

九州国際大付(九州) 8-7 花巻東(東北)

【19日】神戸国際大付(近畿) - 九州国際大付(九州)