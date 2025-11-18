元おニャン子・山崎真由美、“32年ぶり”復活グラビア 袋とじ8ページで美ボディ掲載
【モデルプレス＝2025/11/18】元おニャン子クラブの山崎真由美が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。おニャン子クラブ40周年を記念して、32年ぶりに“復活グラビア”を披露している。
【写真】53歳元おニャン子、美ボディ輝く“32年ぶり復活グラビア”
元おニャン子クラブB組の山崎が、今号で32年ぶりとなるグラビアを披露。袋とじ8ページで、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。インタビューではおニャン子当時の思い出について語っている。
なお、今号の表紙は櫻坂46二期生の田村保乃と三期生の村井優。そのほか誌面には、櫻坂46・三期生の小島凪紗、櫻坂46の四期生・山川宇衣、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山本杏らが登場する。
1971年12月1日生まれ、53歳、神奈川県出身。1986年「夕やけニャンニャン」のオーディションに合格し、おニャン子クラブB組の会員番号5番となる。1987年3月におニャン子を卒業。その後アイドル歌手、グラビアアイドルとして活躍。写真集11冊を刊行した。1994年、芸能界を引退。ハワイアンキルト講師などを務める。2025年11月1日、新曲「Luminous！」を各音楽サイトで配信開始。今回が32年ぶりのグラビア撮り下ろしとなる。（modelpress編集部）
