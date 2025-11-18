櫻坂46田村保乃＆村井優、親密さ溢れるペアグラビア「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/11/18】櫻坂46の田村保乃と村井優が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭グラビアに登場。ペアグラビアを披露している。
【写真】櫻坂46田村保乃＆村井優、ペアグラビアでゼロ距離に
櫻坂46の二期生としてグループを牽引する田村と、最新曲「Unhappy birthday構文」でセンターに抜擢された三期生・村井が、同誌の表紙と巻頭に初登場。“姉妹”をテーマに、親密さが溢れる10ページのペアグラビアを見せた。また、2人のB3特大両面ポスターが同誌の付録となっている。インタビューでは、互いの存在の大切さやメンバーへの思いについて語っている。
そのほか誌面には、櫻坂46の三期生・小島凪紗、櫻坂46の四期生・山川宇衣、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美、山本杏らが登場する。（modelpress編集部）
◆田村保乃＆村井優、ペアグラビアで親密さあふれる
◆櫻坂46小島凪紗＆山川宇衣らも登場
