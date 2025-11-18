櫻坂46小島凪紗、遊園地デートグラビアで笑顔 メンバーとのエピソードも明かす
【モデルプレス＝2025/11/18】櫻坂46・三期生の小島凪紗が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。遊園地デートをテーマにしたグラビアに挑戦している。
【写真】櫻坂46小島凪紗、可愛すぎるオーディション応募写真
今号で小島は、“遊園地デート”をテーマに、太陽のような笑顔が印象的なグラビアを7ページにわたり披露。インタビューでは、メンバーと出かけた際の微笑ましいエピソードについて語っている。
今号の表紙は、櫻坂46二期生の田村保乃と三期生の村井優。そのほか誌面には、櫻坂46の四期生・山川宇衣、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美、山本杏らが登場する。（modelpress編集部）
◆小島凪紗、遊園地デートグラビア
◆表紙は櫻坂46田村保乃＆村井優
