櫻坂46四期生・山川宇衣、大人びた表情で魅了「いろいろな表情が作れるようになってきたかな」
【モデルプレス＝2025/11/18】櫻坂46の四期生・山川宇衣が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。七変化の表情で魅了している。
【写真】櫻坂46四期生メンバー、美肌輝くオフショル姿
2025年4月に櫻坂46に加入した四期生の山川。「最初の頃よりはいろいろな表情が作れるようになってきたかなと思います」と本人が語る通り、柔らかな笑顔や大人びた表情などで魅了。四期生曲「Alter ego」でセンターを務める注目のルーキーが、鮮烈なグラビアを見せている。
今号の表紙は、櫻坂46二期生の田村保乃と三期生の村井優。そのほか誌面には、櫻坂46の三期生・小島凪紗、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美、山本杏らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46四期生メンバー、美肌輝くオフショル姿
◆山川宇衣、大人びた表情で魅了
2025年4月に櫻坂46に加入した四期生の山川。「最初の頃よりはいろいろな表情が作れるようになってきたかなと思います」と本人が語る通り、柔らかな笑顔や大人びた表情などで魅了。四期生曲「Alter ego」でセンターを務める注目のルーキーが、鮮烈なグラビアを見せている。
◆表紙は櫻坂46田村保乃＆村井優
今号の表紙は、櫻坂46二期生の田村保乃と三期生の村井優。そのほか誌面には、櫻坂46の三期生・小島凪紗、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山崎真由美、山本杏らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】