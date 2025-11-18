【じゃあ、あんたが作ってみろよ 第7話】勝男＆鮎美、別れたこと言い出せず両家顔合わせへ
【モデルプレス＝2025/11/18】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第7話が、18日に放送される。
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が刻々と近づいていた。
そんなある日、鮎美はふと目にした恋愛リアリティーショーに姉・さより（菊池亜希子）が出演していることに衝撃を受ける。しかもその番組には、彼氏と別れたばかりの椿（中条あやみ）も出演しており、勝男も同じように衝撃を受けるのだった。
そしていざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは2人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに…。
しかし勝男は、鮎美がずっと隠してきた“家族の本来の姿”を目の当たりにし、ある一言をぶつけてしまう…。
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
