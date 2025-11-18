¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÂ®µå140km¡¿£è¤Ç¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤ë¡Ä¡©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡ÖÌîµå¤Ï¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×
¡Ö£³Ç¯Á°¤ÏºÇÂ®152Ò¡¿£è¤ÎÄ¾µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤140Ò¡¿£èÂæÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×(¤ª¤ª¤¼¤¤È¤â¤Ò¤µ)¡Ê27¡Ë¤Ïº£µ¨Âç¤¤¤ËÈôÌö¤ò¿ë(¤È)¤²¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê.722¡Ë¤Ëµ±¤¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨1.66¤È¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÙ¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¤äµåÂ®¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡íËâµå¡í¤Î»È¤¤¼ê¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÊ¬ÀÏµ¡´ï¤òÂ·(¤½¤í)¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤âÄ¾µå¤âÊÑ²½µå¤â¿ôÃÍ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤òÇ±(¤Ò¤Í)¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿½è(¤É¤³)¤Ë¥Ò¥ß¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Âç´Ø¤Ï¹õ¤¤É½»æ¤ÎÂç¤¤á¤Î¥Î¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¡¼¥È¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÐÈÄÁ°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÂç´Ø¤Ï¸ÀÍÕ¤ò·Ñ(¤Ä)¤°¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤ò¸À¸ì²½¤·Æ¬¤ÎÃæ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿´µ»ÂÎ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºòº£¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ôÃÍ²½¤ä²Ä»ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤äÂÎÎÏ¶¯²½¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£¸ÀÍÕ¾å¤Ç¤Ï°ìÊ¸»úÌÜ¤Î¡í¿´¡í¤À¤¬¡¢¤ä¤äÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÇÚÅê¼ê¤¬¡Ø²¶¤Ï¡íÂÎ¡í¤¬°ìÈÖ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï»°¤Ä¤È¤âÂç»ö¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¡í¿´¡í¤è¤ê¤â¡íµ»¡í¤òËá(¤ß¤¬)¤¤¤¿¤ê¡¢¡íÂÎ¡í¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº²¤ÎÅêµå¡×
Âç´Ø¤ÏÃ¡¤¾å¤²¤À¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÈÌµ±ï¡£ÀçÂæÂç³Ø¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï£³¡Á£´ºÐ¤Îº¢¤«¤éÉã¿Æ¤¬¸«¤ëÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¾Íè¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç´Ø¤Ï¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¡Ç22Ç¯¤Ë¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¤Æ³èÌö¡£Áá¡¹¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·Âè£±Àï¤ÇÀèÈ¯¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ËÌ´¤ò³ð(¤«¤Ê)¤¨¤¿¡£
¤À¤¬±É¸÷¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÌó£±½µ´Ö¸å¡¢Èà¤ÏÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¡£º¸ÀºÁã(¤»¤¤¤½¤¦)¥¬¥ó¤Îµ¿¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼ðáçÅ¦½Ð(¤·¤å¤è¤¦¤Æ¤¤·¤å¤Ä)¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌîµå¤ÎÁ°¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤µ¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢ÆàÍî¤ÎÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÎÅÍÜ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢£²¥õ·î¤Û¤É¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ç¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Íâ¡Ç23Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ºÆ¤Ó½çÉ÷ËþÈÁ¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡Ö²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤È¡Ç23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂÎ½Å¤ò100ÔÂæ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»éËÃ¤ÇÁýÎÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Âç´Ø¤Ï¿´Íý³Ø¤ÎËÜ¤ò£µºý¹ØÆþ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³ØÇî»Î¤ÎÉÛ»ÜÅØ(¤Õ¤»¤Ä¤È¤à)»á¤ÎÃø½ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏËÜ¤ÇÆÈ³Ø¡£¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤ËÉÛ»Ü¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¡Øµæ¶Ë¤Î³ê¤ê¡Ù¡¢ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Øµæ¶Ë¤ÎÂÎÁà¡Ù¤òµá¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¤«¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¡Øº²¤ÎÅêµå¡Ù¡£¿´µ»ÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï150Ò¡¿£èÄ¶¤Î¹äÂ®µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤¬¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖÎ¯¤á¡×¡ÖÄê¤á¡×¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÅêµå¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò´Ë(¤æ¤ë)¤ä¤«¤Ë¤·¡¢µå¤Ë¿¤Ó¤òÀ¸¤à¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÂÇ·â¡£¤ï¤¶¤ÈµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡£µÍ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤À¤±¤É¡¢·ë²Ì¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤Ç¤âÌî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¶¯¤µ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»ú¤¸¤ã¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ìîµå¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬140Ò¡¿£èÂæ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Î·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÈþ½Ñ´Û¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åêµå¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ïà¿´á¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ËÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìîµå¤È¤Ï·Ý½Ñ¤À¡½¡½¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
