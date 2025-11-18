お願い！ 売り切れないで（涙）【ミスド】買い逃したくない可愛さ♡「新作グッズ & ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から「ポケモン」の可愛いドーナツが今年も登場。ドーナツに加えてグッズがセットになったメニューも展開しており、なくなる前にゲットしたいところ。今回はそんなセットで選べる、ファン必見の新作グッズ & ドーナツを紹介します。

ピンクの頬が可愛い「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

ピンクがかった頬が可愛らしい、ピカチュウの顔を再現したこちら。カスタード風味のフレークとチョコクランチがトッピングされており、サクサクな食感が癖になりそうです。中にはホイップクリームが入っていて、甘いもので癒されたいおやつにぴったりかも。

甘酸っぱいストロベリーを合わせた「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

今年はじめて仲間入りを果たしたのは、ドーナツの丸みでカサを再現したタマゲタケ。つぶらな瞳や、赤い口がとってもキュートです。カサは、ストロベリーチョコをコーティングしたうえにストロベリーシュガーをまぶしており、甘酸っぱい味わいが楽しめそう。上下で2つの生地を合わせている分、食べ応えも感じられそうです。

2種類から選べる！「ブランケット」

「グッズセット」で付いてくる、秋冬に活躍してくれるブランケット。ピカチュウデザインとタマゲタケデザインのどちらかを選べます。絵柄が隅の方まで広がっていて、ポップで華やかなのがキュート。ピカチュウにはミミッキュ、タマゲタケにはモンスターボールやビリリダマが紛れているところもたまりません。

きゅっとくびれたフォルムの「つよいこグラス（大）」

「お子様グッズセット」に付いてくるのは、クリアなグラスにピカチュウやタマゲタケなどがデザインされたこちら。雪の結晶やオーナメントなども描かれた、クリスマスらしい雰囲気漂う可愛らしいビジュアルです。グラスは少しくびれたようなフォルムが特徴。カフェタイムに大人も使いたくなりそうなグッズを、ぜひドーナツと共にゲットして。

writer：S.Hoshino