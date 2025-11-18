

岡崎紗絵（C）フジテレビ

岡崎紗絵が18日、フジテレビ2026年１月期の木曜劇場『プロフェッショナル

保険調査員・天音蓮』（毎週木曜22時〜）に出演することが発表された。玉木宏演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮の“表”のバディとなる調査員助手・栗田凛を演じる。岡崎は、本作でフジテレビドラマの初ヒロインの座を飾る。

本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。

本作の主人公・天音蓮は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる、保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマが年明け１月からスタート。

岡崎が演じるのは、保険調査専門会社「深山リサーチ」に勤める常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら、手段を選ばない、警視庁捜査一課の元刑事であり、不敵な凄腕の保険調査員・天音蓮（玉木宏）の保険調査員助手を勤める栗田凛（くりた・りん）。曲がったことが大嫌いな性格で、酒好きかつ酒乱。深山リサーチに務める以前に働いていたリサーチ会社で調査データの隠蔽指示を断ったため、社内で干されそのまま退社。自身の酒乱がきっかけで、とあるシチュエーションにおいて偶然にも天音と出会い、深山リサーチで天音のアシスタントをしていくことになる。その性格から人を疑い、不正請求を暴いていく調査員の仕事内容に対して、最初は拒絶反応を示すが、真実を究明する天音の姿にほれ込み、調査員助手として、徐々にその覚悟を固めはじめる。凛は、予測不能な天音の無茶振りに、ときに振り回され文句を垂れながらも、その屈強な性格と正義感をもって、根っからの負けず嫌いを発動させ、天音の“表”のバディとして任務へ帯同。学生時代は元演劇部に所属ということもあり、どんなキャラクターでも演じ分けられる類いまれな演技力を活かした変装や巧みな小芝居を駆使して、潜入捜査へと立ち向かっていく―。

岡崎紗絵コメント

――役作りについて。

栗田凛は"猪突猛進"がぴったりな人です。走り出したら止まらないので、空回りしてしまうこともあるけれど、まっすぐで素直な、愛おしい人物です。自分の信念と、真実を追求したいという正義感で突き進んでいくので、そこに遅れることないよう私も信じて進みたいです。皆さんに愛されながら成長できたらと思います。 ――視聴者のみなさまへメッセージをお願いします。

世の中にはたくさんの保険があることを私自身も勉強しながらの毎日です。身を守るための保険が悪用され、保険金を不正に受給、そして大きな事件に繋がっていく。その真相を暴くのが保険調査員です。凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです。プロフィール

岡崎は、2012年に雑誌『Seventeen』で「ミスセブンティーン2012」に選出され、専属モデルとしてデビュー。続けて、雑誌『Ray』専属モデルとして活躍し、ファッションモデルとしても絶大な人気を誇る。

2014年より俳優としても本格的に活動を開始。『監察医 朝顔』 (2021年・フジテレビ系)ではシングルマザー役、『ナイト・ドクター』 (2021年・フジテレビ系)で若手医師役、『教場II』 (2021年、フジテレビ)ではメインキャストの一人でもある優秀かつ快活な“警察官の卵”役など多岐にわたる役柄を演じ、ドラマ『花嫁未満エスケープ』(テレビ東京系・2022年)では、連続ドラマで初主演を果たしている。

また近年では、『マウンテンドクター』 (2024年・カンテレ・フジテレビ系)で主人公の幼なじみで初恋相手役を演じているほか、最新の出演作である映画『ブラック・ショーマン』(2025年)では、物語に絡むスパイス的役どころを見事に演じきっており、俳優として、さまざまな表情のある役どころをその演技力をもってスクリーンでも存分に披露。

俳優、モデル業に止まらず、自身の公式サイト『岡崎紗絵OFFICIAL SITE』ではラジオ生配信に挑戦しているなど多岐にわたって活躍中。