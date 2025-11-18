『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第7話 “レイコ”齊藤京子、“沙織”新川優愛に憎しみをあらわに宣戦布告
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第7話が18日の今夜放送される。
【写真】衝撃事実を暴露され呆然の彩（香音）
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を活写する。
■第7話あらすじ
新堂家で開かれたパーティーのさなか、彩（香音）の娘と夫との間に血縁関係がないことを示すDNA鑑定書がスクリーンに映し出され、集まったママ友たちは騒然。彩の娘は別の男性との不貞の果てに生まれた子どもだったのだ。だまされていたと知った夫から罵倒され、一方的に関係を終えられた彩は半狂乱に。暴露を仕組んだのはレイコだと決めつけて激しく責め立てる。
しかし、犯人はレイコではなかった。すべては沙織（新川優愛）が仕掛けたことで、ある意図をもって彩を罠にはめたのだった。
取り巻きのママ友が誰もいなくなり、新たにレイコを手なずけようとすり寄る沙織だが、レイコは「あなたとは絶対に友だちになれない」ときっぱり拒絶。「私は必ず、新堂家の闇を暴いてみせる」「あなたたちを二度と這い上がれない奈落の底に突き落とす」と憎しみもあらわに言い放ち、沙織に宣戦布告する。
レイコは彩に協力を持ちかけ、沙織と新堂（竹財輝之助）を破滅に追い込む秘密を探り出そうと画策。そんな折、ケガから回復していたはずの健司（津田寛治）の体調が急激に悪化。健司が深刻な病に冒されていることを成瀬（白岩瑠姫）から聞かされたレイコは「せめて健司さんが生きているうちに新堂家に復讐を」と誓う。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送。
