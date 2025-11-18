◇報知プレミアムボクシング ▽激闘の記憶 第７回 日本スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇名護明彦（ＫＯ９回２分５８秒）松倉義明●（１９９８年３月９日、後楽園ホール）

「カンムリワシ２世」が１１戦全勝で初のタイトル奪取に成功した。白井・具志堅スポーツジムの１期生で日本スーパーフライ級１位の名護明彦が、日本同級王者の松倉義明（宮田）を９回ＫＯで下しベルトを手にした。１１連続ＫＯ勝利中の松倉から４度のダウンを奪い、特に衝撃的な破壊力を持つ右フックに会場のファンは驚がく。元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の具志堅用高会長の秘蔵っ子として、２１歳の新チャンピオンは一気にボクシング界の中心選手となり、注目を浴びる存在となった。

開始のゴングからわずか７０秒。リング中央で名護の右腕が弧を描くと、チャンピオンは一瞬にして腰からキャンバスに崩れ落ちた。スピード、パワー、タイミング。どの要素も十二分に詰まった戦慄の右フックは、後楽園ホールを埋め尽くした２５００人のファンを驚かせた。サウスポー同士の一戦。デビューから１０戦無敗のホープにいきなりダウンを奪われた松倉だったが、１１連続ＫＯ勝利中の実力者とあって、すぐに立ち上がり試合を再開した。

２回に入ると初回のダウンがなかったかのように松倉は再び前に出て挑戦者にプレッシャーをかけ始めた。対する名護は、終始足を使い右回りで細かくパンチを打ち込んだ。残り３０秒、再び試合が動いた。名護の右フックに松倉が２度目のダウン。立ち上がった相手を連打でロープ際に追い詰めると、またも右フックで３度目のダウン。王者は何とか立ち上がりゴングに救われるが、ダメージは深刻に見えた。

３回の開始に「もはやここまで」と誰もが試合の終了を予感した。が、チャンピオンは意地を見せ、徹底して前に出てきた。名護は接近してくる相手にタイミングよく右ボディーを打ち込むが、それでもひるまず王者は前進してきた。そして９回も終了間際だった。赤コーナー付近でロープを背にした名護が右ではなく左フックを打ち込むと、松倉はキャンバスに大の字にダウン。レフェリーはすぐに試合をストップした。お互いほぼ同時に左を放ったが、紙一重の差で名護のパンチに軍配が上がった。

日本人初の世界チャンピオン白井義男さんが名誉会長、世界王座１３度の防衛記録を誇る具志堅用高さんが会長を務め、１９９５年にスタートした「白井・具志堅スポーツジム」の１期生であり、ジム初のチャンピオン。ベルトを巻いた名護は右手を白井名誉会長、左手を具志堅会長に掲げられる豪華なスリーショットをリング上から披露した。

２回までに３度のダウンを奪ったことを考えれば、「もう少し早く終わらせねば」という声も聞こえてきたのは確かだが、それ以上に強烈なインパクトを残したのは、一撃で相手をダウンさせる「右フック」だったに違いない。無敗での日本王座獲得、そして具志堅会長の一番弟子であることから「カンムリワシ２世」と呼ばれ、一気にスターダムにのし上がった。その人柄は実直で、マスコミには常に優等生に映った。タイトル奪取後の第一声はこうだった。

「お客さんもマスコミもこんなにたくさんの中で王者になれて本当にうれしい。（試合の）反省をしながら喜びをかみしめたい」

具志堅会長は沖縄・興南高の後輩でもある名護の素質にほれ込みスカウト。日本チャンピオンとなったまな弟子の試合を振り返り「（試合）内容がよかった。あと３戦ぐらいしたら世界を狙わせたい」と明言した。世界初挑戦は９９年１１月。ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者・戸高秀樹に挑み判定負け。２度目は２０００年１２月にＷＢＣ世界同級王者・徳山昌守と対戦して敗れた。世界戦の舞台ではなぜか消極的になり、手数が極端に減った。具志堅会長始め、ジム関係者は世界戦後の会見で「勇気がなかった」とメンタル面の弱さを嘆いた。伝家の宝刀・右フックが当たればという期待はあったが、強振するあまり空振りしてバランスを崩すシーンも多く見られた。

２度目の世界挑戦に失敗した後は、指導方針の違いから全日本パブリックジムに移籍。その後は世界戦線に浮上することなく、２０１３年１１月の試合を最後に引退した。晩年は輝きを失ってしまったが、右利きのサウスポースタイルから放つあの「右フック」は、四半世紀以上たった今でも、まぶたに焼き付いている。

◆名護 明彦（なご・あきひこ） １９７６年９月２６日、沖縄県那覇市生まれ。興南高からボクシングを始め３年でインターハイ、国体フライ級優勝。アマ戦績は４８勝（２７ＫＯ・ＲＳＣ）６敗。高校の先輩でもある具志堅用高会長にスカウトされ、９５年９月に白井・具志堅スポーツジムの１期生としてプロデビュー。９８年３月に日本スーパーフライ級王座を獲得。２度の防衛に成功して王座を返上。その後、２度世界挑戦するが、いずれも判定負け。プロ戦績は３７戦２９勝（１５ＫＯ）７敗１分け。身長１６４センチ。ボクシングスタイルは左ボクサーファイター。