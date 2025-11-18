可愛い「謝り方」で飼い主さんをメロメロにしてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万8000回再生を突破し、「これは許せる…」「こんなのたまらない」「これは可愛い案件」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：優しい性格の犬が『飼い主の手を噛んでしまった』結果…許さざるを得ない『謝り方』】

優しい性格のポメラニアン

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」の投稿主さんは、愛犬の『マヨ』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。マヨちゃんは、ふわふわの白い毛並みがチャームポイントのわんこ。また、とっても甘えん坊で優しい性格の持ち主でもあるそうです。

今回は、マヨちゃんにお芋をあげることにしたといいます。マヨちゃんはお芋のおやつが大好き。飼い主さんがお芋を持ってくると、いつもの定位置に移動して、今か今かと待ちわびていたそうです。健気に待つマヨちゃんのあまりの可愛さに、思わず見惚れてしまいます…♡

お芋を食べたいのに…

飼い主さんは、小さく切ったお芋を差し出したそう。するとマヨちゃんは、キラキラの目でお芋にかじりついたといいます。少し堅めのお芋だったため、念のためマヨちゃんに嚙み切ってもらうことに。飼い主さんは、手にお芋を持ったまま、マヨちゃんが嚙み切るのを待っていました。

しかし、マヨちゃんはなかなかお芋を噛み切ることができません。首を傾けてみたり、思い切り引っ張ったりするものの、ことごとく失敗してしまったそうです。飼い主さんも頑張ってお芋を固定しますが、マヨちゃんの小さな口では難しかったようです。

可愛い謝罪に思わずキュン♡

なかなかお芋を食べられないことにイライラしたのか、マヨちゃんの歯がうっかり飼い主さんの手に食い込んでしまいました。するとマヨちゃんは、上目遣いで投稿主さんを見上げたのだそう。その表情は「ごめんね…痛かった？」と心配しているかのようで、飼い主さんも痛みを忘れてしまったといいます。

可愛い謝罪で飼い主さんを虜にしたマヨちゃんですが、本気で噛んだことは一度もないのだとか。とはいえ、こんなに可愛い謝り方をされたら、何をしても許してしまいそうですね！

この投稿には「本当に優しくて偉い」「主さんが優しい方だからですね」「上目遣いに見上げてくるのが可愛すぎ」などの温かなコメントが寄せられています。

マヨちゃんの可愛い姿はYouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。