¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢2001Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿JRÅìÆüËÜ¤ÎSuica¡Ê¥¹¥¤¥«¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥¤¥«¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬26Ç¯ÅÙËö¤Ç¡ÖÂ´¶È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥¤¥«¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×Â´¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÁÆÉÊ¤ÏÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤¬2Æü¤Ç1Ëü8000·ï°Ê¾å¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Suica¥Ú¥ó¥®¥ó°úÂà¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ»ÄÇ°¤ä¡£²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Å´ÈÄ¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤òÈ¯¼Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤éº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ1²ó¤Ç¤â¡ØSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¡ØSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ±¿Í»ï¡¢¸«¤¢¤µ¤í¤¦¤«¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡¡¤½¤Î¤¯¤»¡Á¡ª¡¡¤½¤ÎÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¤¯¤»¤Ë¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤±»ÄÇ°¤¬¤ó¤Ê¤ä¡ª¡¡¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¼ºÎé¤ä¤í¤¬¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¤¤¡£¤Ê¤ó¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤±Áû¤®¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¤¥«¤Îµ¡Ç½¤ò26Ç¯½©¤«¤é½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤µ¯ÍÑ¤ò½ª¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£¥¹¥¤¥«¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢26Ç¯½©¤Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÈQR¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¾å¸Â³Û¤Ï30Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï¾å¸Â2Ëü±ß¤À¤¬¡¢±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¹â³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ëPayPay¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ê¤É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡£JRÅì·ÏÎó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤Ò¤âÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢»öÁ°¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ê¤·¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¥Ë¥å¡¼¥¹»Â¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¿·¤ÎÏÃÂê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Æ°²èÆâ¤Î¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÏÅ´ÈÄ¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£