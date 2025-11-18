一緒にお散歩へ行くために上着を羽織ろうとしたら、子犬が勘違いをして…。想定もできなかったまさかの可愛すぎる行動、あざとくも胸が締め付けられそうになるその行動は記事執筆時点で175万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられることとなりました。

散歩に行こうと上着を羽織ろうとしたら、子犬が…

Xアカウント『@potato_maltipoo』に投稿されたのは、マルプー「ぽてと」くんのお姿。この日も、ママさんとパパさんと一緒に穏やかな1日を過ごされていたというぽてとくん。

パパさんが、ぽてとくんとお散歩へ行くため、上着を羽織ろうとすると…。ぽてとくんがあまりにも可愛い行動を見せたというのです。

人間の子供のような『まさかの行動』に反響

立ち上がり、アウターを羽織ろうとしたパパさんの足元に駆け寄り、二足歩行で立ち上がりながらぎゅっと足に抱きついたというぽてとくん。

『置いていかないで』とでも言うかのように、切なげな表情を浮かべながらしがみつくそのお姿はどこか切なさをも含んでおり、まるで小さな子供のようであまりにも愛くるしいものだったといいます。

もちろんこの後、パパさんも一緒にお散歩を楽しむことができたそう。ぽてとくんが見せた微笑ましいその行動は、多くの人々の心を打つこととなったのでした。

この投稿には「ほんとにほっこりします」「可愛い」「置いてかれちゃうと思ってしがみつくの可愛すぎる」「かわいいの権化」「行かないで～ってしてるの可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

生後6ヶ月のわんぱくな男の子♡

2025年5月12日生まれのぽてとくんは、現在生後6ヶ月の男の子。ぬいぐるみのような、アニメキャラクターのような仕草を見せたかと思えば、中に人が入っているのでは…？と思わされるほど人間味に溢れる行動を見せてくれることも。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぽてとくんのお姿は、日々多くの人々にマルプーの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

