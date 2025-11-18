¸½ºßÌµ½êÂ°¤ÎÉÚ°Â photo/Getty Images

¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢±¦É¨¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯6·î³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÀïÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÉÚ°Â¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÀïÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½ºßÌµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¤È¡Ö¾ï¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤­¤ì¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢Éüµ¢¸å¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¾·½¸¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

ÉÚ°Â¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¡£¤½¤Î¸å¤â²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024-25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï1»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤³¤ÎÂÀ¸ÝÈ½¤Ï¡¢ÉÚ°Â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇWÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£