¿·¼Ö88Ëü±ß¤Ç¡È3¿Í¾è¤ì¤ë¡É¿··¿¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×È¯É½¡ª ¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö´ÝÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×ºÎÍÑ¤Ç¡ÈËèÆü¤Î°ÜÆ°¡É¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌÈµö¡×¤Ç¾è¤ì¤Æ¡È¼Ö¸¡¤ÏÉÔÍ×¡É¡ª ¿··¿¡Ö¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡ÈCOCO¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª

¿·¼Ö88Ëü±ß¤Ç¡È3¿Í¾è¤ì¤ë¡É¿··¿¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×È¯É½¡ª
¡¡2025Ç¯11·î13Æü¡¢¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò±Ä¤à¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¡ÖVIVEL TRIKE¡Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖCOCO¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡COCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¡£½¾Íè¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤È°ÂÄê´¶¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°ÂÁ´À¡¦²÷Å¬À¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÀÇ½¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿·À¤Âå¥È¥é¥¤¥¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤È·ÐºÑÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¥È¥é¥¤¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë3ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡£
¡¡¤½¤·¤ÆCOCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬À¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2360mm¡ßÁ´Éý1080mm¡ßÁ´¹â1680mm¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂç3Ì¾¤Î¾è¼Ö¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤ÆË¡Åª¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑµÁÌ³¤â¤Ê¤¤¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¡Ë¤Ê¤É¡¢°Ý»ýÈñ¤ÈÆ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡¡·ÐºÑÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢100kmÁö¹Ô¤¢¤¿¤êÌó150±ß¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅÅÈñ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ï²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯COCO¥·¥ê¡¼¥º¤¬º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤ä²÷Å¬À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢À©Æ°ÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¾å¤ê¤ä²¼¤ê¤ÎÂ³¤¯ºäÆ»¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ä°Å·¸õ»þ¤Ç¤â¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Ö¹â²è¼Á¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î±«É÷¤òËÉ¤°±«¤è¤±¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢±«Å·»þ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î´ðËÜ¿§¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡Ö¥â¥«¥Ä¡¼¥È¥ó¡×¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ä¡¼¥È¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Á´7¿§¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡COCO¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ2000W¡¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥Ìó100km¤Î¡ÖCLi2000¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤òÀßÄê¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢88Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ïº£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖCOCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡È³Ú¤·¤µ¤È°Â¿´¡É¤òÆÏ¤±¤ëÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÁõÈ÷¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ó¥Ù¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤«¤é¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯COCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤â¥Ð¥¤¥¯¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡ÖÂè3¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£