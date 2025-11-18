ÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¥É·³25ºÐÅê¼ê¤¬ÁÊ¤¨¤¿¡È¥«¥Í¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ëÈãÈ½¡É¤Ø¤ÎÉÔËþ¡ÖÁª¼ê¤òÇã¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¥¯¥é¥¤¥ó(C)Getty Images
¡¡º£½©¤ËÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤·¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»¿¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÈãÈ½¤âÈô¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¿ôÂ¿¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Ê¤Éº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³°ÍÍ¡É¡£ÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤Û¤É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿º£µ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ë¤Ï¡¢NFL¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥±¥ë¥·¡¼»á¤¬¡ÖÌîµå¤Ï¥¯¥½¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤ò¤¿¤À¥«¥Í¤ÇÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤í¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È¡© ¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤í¡£¥«¥Í¤ò½Ð¤·¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¹óÉ¾¡£µÄÏÀÉ´½Ð¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉñÂæÎ¢¤òÃÎ¤ë¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥«¥Í¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¡£º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe INCLINE¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤é¤Û¤É²¶¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤´Ö¤ò¸«Êý¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤¿Í×ÁÇ¤Ï¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¹¥¼é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥Ï¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤½¤¦¤À¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²¶¤ä¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¶â¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª Áª¼ê¤òÇã¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÌîµå³¦¤Ç¤âµ×¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¡×
¡¡´öÂ¿¤Î¾¡Íø¤Ï½áÂô¤Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2²ó¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤è¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÈãÈ½¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤è¡£ÂçÈ¾¤Î¿Í¡¹¤Ï²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤ÊµëÎÁ¤¬Äã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»¥Â«¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤¹¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡Ì¾Ìç¤Ç¡È±ÑÍº¡É¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥ó¡£¤½¤ó¤Ê25ºÐ¤ÎÈãÈ½¤ò°ì½³¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]