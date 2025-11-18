21日から始まる全国の個性豊かなラーメンを楽しめるイベント「ながさきラーメン博」。

4回目の開催で、選りすぐりの8店舗が出店。

初めての出店は、6店舗です。

▼大量ウニが溶け込む豪華な「鶏白湯スープ」

濃厚な鶏白湯に、ウニが大量に溶け込んだ豪華なスープ。

麺はスープに負けない風味の国産小麦の細麺です。

茨城から、ながさきラーメン博に初出店です。

（活龍 金井 辰徳さん）

「これだけの濃厚なウニを楽しめるラーメンは、ほかにはおそらく存在しない」

▼6日間で1万杯を売り上げた店の「濃厚な味噌ラーメン」

東京の行列ができるラーメン店「花道庵」からは、自慢の味が長崎初上陸です。

名古屋でおこなわれたイベントでは、6日間で1万杯を売り上げたたほど。

今回のラーメン博では、濃厚な味噌ラーメンを味わえます。

とんこつ、鶏ガラベースにひと工夫した味噌を入れてつくるスープと太麺は、相性抜群です。

▼限定の「伊勢海老醬油ラーメン」とは

東京の「中華蕎麦 麺ノ歌」からは、催事限定の「伊勢海老醬油ラーメン」が登場です。

高級イセエビをふんだんに使用。

イセエビの殻や脂でとったうま味や香りに、数種類ブレンドしたしょうゆを加えたコク深いスープ。

そして、のど越し豊かな中細麺を合わせた一品です。

（中華蕎麦 麺ノ歌 保角 政春さん）

「イセエビの頭だけ全部使って、ミソが多く入っているのでコクも出るし、スープとしては取りやすい」

個性光るこだわりの一杯が集まった「ながさきラーメン博」は、出島メッセ長崎で21日から5日間開かれます。

イベントは入場無料ですが、ラーメンを購入するにはチケットが必要です。

詳しくはNIBのホームページをご覧ください。