UNOVEのホリデー限定セットがメガ割に登場♪冬の美髪ケアを特別価格でGET

韓国発のパーソナルケアブランド「UNOVE(アノブ)」が、2025年11月21日(金)から開催される「Qoo10メガ割」で年末限定のホリデーセットを発売します。ブランドの人気アイテムであるディープダメージトリートメントEXをはじめ、冬の髪悩みに寄り添うケアアイテムを特別価格で楽しめる豪華なラインナップが登場。さらに、購入金額別のGIFTや日替わり特価企画、ライブ配信限定特典など、年末ならではのお得が盛りだくさんです♡

冬髪をいたわるホリデー限定セット

UNOVEが用意したホリデーセットは、人気のディープダメージトリートメントEXを中心に、冬の乾燥や広がりをケアできるアイテムが贅沢に詰まった特別仕様。

「ハイダメージヘア3-STEPダメージケアホリデーセット」には、ダメージリペアシャンプー500g、ディープダメージトリートメントEX207ml、ノーウォッシュウォーターセラムトリートメント200ml、ヘアシュシュがセットに。

通常価格9,259円(税込)がメガ割価格4,675円(税込)で手に入ります。

さらに「集中ヘアパックホリデーデュオセット」は、ディープダメージトリートメントEX207ml×2、シルクオイルエッセンス10ml、ダメージリペアシャンプー52ml、ヒーティングガードノーウォッシュトリートメント40mlが入った豪華セット。

通常6,980円(税込)が4,060円(税込)で購入できます♪

購入金額別GIFT&特価企画も必見

フリズカーミング シャンプー＆トリートメント パウチ（2種）

アノブ ミラーハート コーム キーリング

フリズカーミング コントロールヘアミルク 30ml

メガ割期間中は、金額に応じて特典がもらえる「購入金額別GIFT」も開催。

購入者全員にフリズカーミングシャンプー&トリートメントパウチをプレゼントし、3,000円以上の購入でアノブミラーハートコームキーリング、5,000円以上でフリズカーミングコントロールヘアミルク30mlが贈呈されます。

さらに、人気アイテムが日替わりでお得に購入できる1日特価企画も実施。11月23日(日)12:00からのライブ配信中には、特別な特典も用意されており、見逃せない内容が盛り沢山です。

開催日程とチェックすべきポイント

今回のQoo10メガ割は、2025年11月21日(金)17:00～12月3日(水)23:59まで開催。ホリデーセットのほかにも、冬の髪に寄り添うUNOVEの人気アイテムが多数登場します。

年末の忙しい時期でも、自宅で手軽にヘアケアを楽しめるアイテムが揃うため、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。冬こそ“髪の潤い仕込み”を始めたい人におすすめのチャンスです♡

冬のご褒美ケアはUNOVEで決まり♡

乾燥やパサつきが気になりやすい冬こそ、髪にしっかりと潤いを与えるケアが大切。

UNOVEのホリデーセットなら、人気アイテムを一度に試せるだけでなく、メガ割の特別価格でお得に美髪習慣をスタートできます。

購入特典や特価企画、ライブ配信限定のスペシャル特典など、この季節ならではの魅力が満載♡ぜひ今年の締めくくりに、自分の髪をやさしくいたわるアイテムを取り入れてみてくださいね。