子どものころに出合った、奇妙な光景やぞっとした出来事…大人になった今でも「あれはなんだったんだろう？」と記憶に残っている不思議な体験はありますか。今回は、作家・蛙坂須美さんが体験者や関係者への取材をもとに綴った実録怪奇譚『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』から一部を抜粋し、追憶の怪異体験談をお届けします。

【書影】記憶の底にこびりつく、忘れたほうがいい「何か」。蛙坂須美『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』

それはベス

建生（たけお）さんは小学三年生の頃、車に撥ねられた。そのときに頭を強く打ったせいで、約三週間、昏睡状態に陥ったのだという。

意識を失っている最中、建生さんの両親は理屈に合わない体験をした。

睡眠を削って息子に付き添っていた両親のうち、どちらか一方が自宅に着替えなどを取りに戻ると、決まって家が荒れているのだ。

しまっておいたはずの衣服が床に散らばっていたり、冷蔵庫の中をひっかきまわした痕跡があったり。

最も荒れ方が顕著なのは、建生さんの部屋だった。

本棚の中身が全て雪崩落ち、飾ってあったフィギュアは五体バラバラになっている。カーペットには泥のようなものが付着して、雨上がりの公園のようなにおいを放っていた。

当然のように怪しんだ。警察に知らせようかとも思ったが、金銭や貴重品が失せているわけではないから、物盗りの可能性は低い。

ひょっとしてこれは、建生さんのたましいが家に帰ってきているのでは？

非科学的な考えではある。けれど、藁にもすがりたい思いの両親はそんなふうに考えた。

建生さんの意識は依然戻らず、一進一退の状態が続いている。

もし家の異変が建生さんの仕業だとしても、それを回復の兆しと見做すべきか、あるいは死の予兆と考えるべきか、両親には到底、判断のつけようがない。

二人は、家が荒れるにまかせることにした。

これにはきっと、自分たちには理解できない深遠な意味があるにちがいない。生兵法は怪我のもと。下手にこちらから働きかけたせいで、最悪の結果を招かないともかぎらないではないか。

見知らぬ男

日を重ねるにつれ、家の中はひどい状態になっていった。

壁紙が剥がれ、カーテンが裂けた。バスタブに臭い水が溜まり、時計の進みが逆になっている。見たこともない羽虫が群れをなして飛び交い、天井に不気味なシミが浮かんだ。

そんなある日のこと。

荷物を取りに戻った父親は、自宅の前で見知らぬ男に声をかけられた。

ジャージ姿の痩せた中年男性で、前髪が薄くなりかけている。親密な相手と内緒話でもする具合にやたらと身体をすり寄せてくるのだが、声がムダに大きく、口も臭い。

「昨日の夢に、うちの犬が出てきたんだ。賢い子だったのに、車に轢かれちゃってね。つい一月前の話。かわいそうでかわいそうで、毎晩泣きましたよ。そうしたらあの子、お父さん心配しないで、僕新しい家を見つけましたって、嬉しそうに報告してきたわけ」

男は気味の悪い笑みを浮かべながら、なにやらおかしなことを言っている。

適当にあしらって家に入ろうとしたところ、腕をつかまれた。

「夢で見た道をたどってきたんだ。間違いない。ここだよ。あんたの家だよ」

相変わらずヘラヘラしてはいるものの、目が笑っていない。疑いようもない異常者だ。このまま家に押し入られでもしたら、たまったものではない。

父親は下腹にぐっと力を込めた。「意味のわからんことを言うな！ これ以上つきまとうなら、警察を呼ぶぞ！」

大声でそう怒鳴りつけると、男は恨みがましい目で父親を睨みつけ、

「あんたの家のそれ、うちのベスだからな」

それだけ呟いて、スタスタと歩いていってしまった。

におい

男の姿が見えなくなった瞬間、一気に疲れが押し寄せてくる。

息子が生きるか死ぬかの瀬戸際だというのに、どうしてあんな愚か者に絡まれなければならないのか。憤慨したまま玄関扉を開けた父親は、愕然とその場に立ち尽くした。



（写真提供：Photo AC）

家の中に、紛れもない獣のにおいが充満している。

「あんたの家のそれ、うちのベスだからな」

男の言葉が脳裡をよぎる。父親は半狂乱になって家中を見てまわった。

カーペットには人間のものではないチョコレート色の毛がいくつも付着しており、襖にできた引っ掻き傷は犬の爪によるものに見えたそうだ。

息子じゃない。そう思った矢先、背後に濃密な気配を感じた。

ハッ、ハッ、という荒い息遣いが鼓膜を震わせる。大型の哺乳類が発するにおいが、鼻腔をくすぐった。後ろを振り返ることなく、父親は自宅を飛び出した。

息子は死ぬんだ。そう確信した。

しかし予想に反して、建生さんは翌朝に意識を取り戻した。

建生さんは開口一番、涙を流して抱き合う両親に向かって、

「二人とも、ベスの散歩はちゃんとしてくれてる？」

そう言い放ったとのこと。

鮮明な思い出

記憶の混乱で片づけるには、あまりに鮮明な思い出なんです。

その当時、うちでは犬を飼っていました。

チョコレートみたいな毛色の、大きなラブラドール。

名前は、そう、ベスです。僕とは物心ついた頃からの友だちで、家族でした。

それなのに、両親は否定するんです。

犬を飼っていたことは一度もない、おまえの記憶違いだと。

言われてみるとたしかに、写真の一枚も残ってはいません。

でもそれなら、僕とベスとの思い出はどうなるんですか？

それって、単なる「過誤記憶」とかいうやつなんですか？

あなた、おばけ屋さんならご存知ですか？

こういうのって、よくある話でしょうか？

またそういう話ね、って思っていますか？

だけど、いいですか？ 僕にしかない記憶は、つまるところ誰のものでもない僕だけのかけがえのない記憶で、いまでも僕はベスとの思い出を胸に抱いて生きているんです。

それを否定することは、誰にもできないんです。

その旨、本にきちんと書いておいてくださいよ。

お願いします。

※本稿は、『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』（竹書房）の一部を再編集したものです。