ダウ平均は大幅安 ナスダックも上げ維持できずに大幅安 懸念は根強い＝米国株概況
NY株式17日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 46590.24（-557.24 -1.18%）
S＆P500 6672.41（-61.70 -0.92%）
ナスダック 22708.07（-192.52 -0.84%）
CME日経平均先物 49875（大証終比：-395 -0.79%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅安。一時７００ドル超下落する場面も見られた。本日は堅調なスタートを切ったナスダックも上げを維持できずに大幅安。材料が出ていたアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞とテスラ＜TSLA＞は買いが出ていたものの、その他のＩＴ・ハイテク株は引き続き上値の重い展開。アルファベットについてはバフェット氏率いるバークシャー＜BRK.B＞が第３四半期に同社株を保有したことが明らかとなった。
先週のリスク回避は一服していたものの、慎重な雰囲気は続いている。米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。
今週は１９日の引け後にエヌビディア＜NVDA＞の決算が予定されており、その内容を確認したい雰囲気も強い。また、延期されていた９月分の米雇用統計が２０日（木）に発表される。すでに発表になっている９月分のＡＤＰ雇用統計は、雇用者数が予想外の減少となり、米労働市場の冷え込みを示していた。
弱い内容も警戒されるが、米雇用統計とＡＤＰ雇用統計は必ずしも傾向が一致するわけではない。もっとも、米政府機関閉鎖前のデータでもあり、予想を上回っても、どの程度の反応を示すかは未知数。
エヌビディアについては、「まず重要なのは需要が依然強いこと、減速していないことを同社が示すことだが、それが確認されるだけでは不十分。より本質的な疑問は、計算上需要があるのはわかったが、企業がこれだけ大量にチップを購入して得られる投資収益率（ＲＯＩ）はどの程度なのかだ」との指摘も出ている。「需要見通しやガイダンスが少しでもトーンダウンすれば、市場は非常に敏感に反応するだろう」とも付け加えた。
また、エヌビディアに引き続き、ウォルマート＜WMT＞が２０日（木）の取引開始前に決算を発表するが、「消費者がどれほど財布の紐が閉まっているのか、支出が二極化しているのかを示す手掛かりとなる。労働市場のデータが乏しい現状では、消費関連株がホリデーシーズンに向けた市場心理を左右する極めて重要な存在になる」との指摘も出ている。
量子コンピューティングのハードウエア設計を手掛けるクオンタム・コンピューティング＜QUBT＞が決算を受け大幅高。１株利益が予想外の黒字となったほか、売上高も２８０％急増し、予想も大きく上回った。
ＨＰ＜HPQ＞とデル＜DELL＞が揃って下落。米大手証券のアナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。
ココナツウオーターのビタ・ココ＜COCO＞が大幅高。健康志向の飲料需要の高まりを追い風に、同社株は２０％の上昇余地があると伝わった。
食品・施設管理サービスのアラマーク＜ARMK＞が決算を受け下落。１株利益、売上高とも予想を下回った。２６年度の通期ガイダンスも公表し、売上高は予想範囲内だったものの、１株利益は予想を下回る見通しを示している。
バイオ医薬品のニューバレント＜NUVL＞が大幅高。取引開始前にＡＬＫ陽性肺がん治療薬候補「ネラダルキブ」の最新データを発表。新たな治療選択肢を広げる可能性があると評価。
シールド・エア＜SEE＞が反落。クレイトン・ダビリアー・アンド・ライス（ＣＤ＆Ｒ）系のファンドによる買収で最終契約を締結したと発表。１株４２．１５ドルでの買収で先週末終値よりも低い水準。
