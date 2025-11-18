米１０年債利回り低下 アマゾンの大型起債が伝わる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 アマゾンの大型起債が伝わる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）

米2年債 3.606（+0.000）

米10年債 4.133（-0.016）

米30年債 4.730（-0.018）

期待インフレ率 2.296（-0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米株式市場が大幅安となるなど、依然としてリスク回避の雰囲気が根強くあるほか、アマゾンの１２０億ドル規模の大型起債が伝わっており、換金売りが利回りを押し下げていた。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

