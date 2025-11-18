ドル円、１５５円台を回復 ユーロ円は一時１８０円台に上昇＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ややドル高が優勢となる中、ドル円は１５５円台を回復した。２月以来。１５５円付近にオプション勢などの防戦売りも観測されていたが、それを突破している。後半になって米株式市場が大幅安となるなど、リスク回避の雰囲気は続いているものの、ドル円は１５５円台を維持した。



米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影響や、ＦＲＢの利下げ期待の後退、そしてＡＩ関連株の高バリュエーションへの懸念などは続いている状況。



今週は延期されていた９月分の米雇用統計が２０日（木）に発表される。すでに発表になっている９月分のＡＤＰ雇用統計は、雇用者数が予想外の減少となり、米労働市場の冷え込みを示していた。弱い内容も警戒されるが、米雇用統計とＡＤＰ雇用統計は必ずしも傾向が一致するわけではない。もっとも、米政府機関閉鎖前のデータでもあり、予想を上回っても、どの程度の反応を示すかは未知数。



この先、財務省による介入への警戒感も高まりそうだが、まだ実弾を打ってくる水準でもなく、しばらくは口先介入に留まるとも見られている。ただし、急速に動くようであれば、無きにしも非ずといったところかもしれない。



ユーロドルは緩やかな戻り売りに押され、１．１５ドル台に下落。ただ、下押す動きまでは出ていない。本日の２１日線が１．１５８５ドル付近に来ているが、その水準は維持されている格好。一方、ユーロ円は一時１８０円台を回復。ユーロ発足以来の高値を更新した。



ＥＣＢの利下げサイクルは終了と見られているものの、一部からはＥＣＢには更なる利下げ余地があるとの指摘も出ている。米大手証券のストラテジストは、ＥＣＢが来年の上半期にさらに利下げすると予想。政策金利を現在の２．００％から来年央までに１．５０％まで引き下げ、その後据え置くと予想しているという。



成長鈍化、インフレの目標割れ、限定的な財政刺激策により、ＥＣＢはさらなる緩和に向かい、年金基金のデュレーション削減がイールドカーブをスティープ化させる中でも、政策は緩やかに緩和的な状態を維持すると述べている。



ポンドドルは１．３１ドル台での推移が続いた。一方、ポンド円は２０４円台を回復し、一時２０４円台半ばに上昇。１０月に上値を抑えられた水準を上抜く展開を見せており、年初来高値の２０５．３０円を試す展開になるか注目される。



ポンドの今週の注目材料は水曜日に発表される１０月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）であろう。物価上昇圧力が鈍化が示されれば、ポンドは再び下落する可能性があるとの指摘も出ている。



先週の英雇用統計やＧＤＰを受けて、１２月の英中銀の利下げ期待が高まる中、今週の英ＣＰＩがインフレの鈍化を示せば、決定打となりそうだ。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

