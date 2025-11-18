歌詞の「西」と「夕日」の理由

大晦日夜のNHK「紅白歌合戦」にハンバート ハンバートが初出場する。朝ドラこと同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っている夫婦デュオである。哲学的にも聴こえるこの歌の歌詞を読み解く。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

紅白の出場歌手が何を歌うかが発表されるのは例年12月20日前後。もっとも、ハンバート ハンバートの場合、「笑ったり転んだり」を歌うのは間違いない。哀愁に満ち、切なくなる歌だが、聴後感は不思議といい。独創的な作品だ。

歌詞には随筆家・小泉八雲と、その妻・セツの人生や人物像が織り込まれている。2人は「ばけばけ」のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とヒロイン・松野トキ（高石あかり）のモデルである。

詞を書いたハンバート ハンバートの佐藤良成は、事前にセツの著書『思い出の記』（博文館、1911年）を繰り返し読んだという。この本には八雲とセツの出会いから、八雲の死まで書かれている。だから歌詞には夫妻の素顔が刻み込まれている。

歌詞の2番には「夕日がとても綺麗だね」とある。さらに「黄昏の街 西向きの部屋」とも。八雲は「夕焼け」と「西」が大好きだった。セツはこう書いている。

「方角では西が一番好きで書斎を西向きにせよと申した位です。夕焼けがすると大喜びでした。これを見つけますと、すぐに私や子供を大急ぎで呼ぶのでございます。いつも急いで参るのですが、それでもよく『1分後れました、夕焼け少し駄目となりました。なんぼ気の毒』などと申しました」（『思い出の記』）

八雲は「朝日」より「夕日」に惹かれた。日が昇る「東」や日当たりの良い「南」より、日の沈む「西」を好んだ。華やかなものより、わびしいものを愛したのである。

歌詞の締めくくりは「今夜も散歩しましょうか」。散歩も八雲が愛した趣味だった。全108ページの『思い出の記』には、散歩という言葉が実に21か所も登場する。

八雲が島根県松江市にやって来たのは1890（明治23）。物語のヘブンと全く同じだ。それから1年3か月後、八雲は熊本県熊本市の旧制第五高（現熊本大）に移る。内縁の妻になっていたセツも一緒だ。熊本入り直後のエピソードに八雲の散歩好きと人柄がよく表れている。

1人での散歩から帰った八雲はセツに対し、「大層面白いところを見つけました、明晩散歩いたしましょう」と、誘った。次の日の夜は闇夜。セツはその夜の様子をこう書いた。

「宅を二人で出まして、淋しい路を歩きまして、山の麓に参りますと、この上だと云うのです。草のぼうぼう生えた小笹などの足にさわる小径を上りますと、墓場でした」（『思い出の記』）

八雲にとっては夜の墓場が面白いところだった。さすがは怪談蒐集家として名高い人である。セツはゾッとしたことだろう。

転居続きの表れ

歌詞に2度登場するフレーズがある。「何があるのか どこへ行くのか 分からぬままに家を出て」。これはセツの率直な思いを反映したものに違いない。小泉夫婦は転居を繰り返した。

セツは23歳だった1891（明治24）年、八雲と一緒に熊本に来た。しかし約3年後の1894（明治27）年、兵庫県神戸市に移る。八雲が五高を辞めてしまい、神戸の英字新聞「神戸クロニクル」の記者になったからである。

八雲の五高赴任時の校長は嘉納治五郎。「柔道の父」として名高い人物だ。東大卒の大変なインテリでもあった。そのうえ人格者だったことから、八雲はたちまち心酔する。

それでも辞めたのは日本の欧米化を望む同僚教師たちとソリが合わなかったから。また熊本には旧日本軍の第6師団があった。1894年に日清戦争が始まったため、至るところで兵士が目につくようになった。古き良き日本を愛する八雲は耐えられなかった。

八雲は神戸クロニクルも4か月で辞めてしまう。目を痛めたためだった。日々の仕事を終えた後、日本をテーマにした代表作『知られぬ日本の面影』（第一書房、1894年）を書いたため、目を酷使し過ぎた。

しばらくフリーの身で作家業をしたのち、1896（明治29）年には東京帝国大学の講師として招かれ、上京する。もっとも、東大側が決めた金額なのに「給料が高い」と一方的に言われ、1903（明治36）年に解雇される。文部省（現文科省）の方針が変わったためだった。

翌1904（明治37）年に早稲田大に招聘された。八雲に付き添って松江を出たセツは「何があるのか どこへ行くのか」という心境だっただろう。歌詞では「帰る場所など とうに忘れた」というフレーズも2度登場する。ここにも転居を重ねてセツの思いが表れている。

歌詞の「日に日に世界が悪くなる」は八雲の胸中だろう。日本の資本主義化を嘆いていた。八雲は1894年、五高の全生徒の前で「極東の将来」と題した講演を行っている。日清戦争開戦の直前だ。八雲はこう説いた。

「いずれ経済の戦争の時代がきて、そのときは日本と中国がライバルになっている」（小泉凡著『セツと八雲』朝日新書）。八雲は100年以上先の日本を見通していた。

大物の主題歌への違和感

「笑ったり転んだり」は人気が高まっているものの、オリコンの週間デジタルシングルのランキングでは20位（11月17日付）。売上データだけを基準にしたら、紅白への出場は難しかったのではないか。それでも「紅白出場はNHKの身びいき」といった声は聞こえてこない。歓迎ムード一色と言っていい。

この作品が好きな人のみならず、「ばけばけ」のファンにも親しまれているからだろう。最近の主題歌を後押しする存在は、朝ドラ愛好家より、歌っているアーティストのファンのほうが目立っていた。大物アーティストたちが歌っていたからだ。

一方で大物が歌う作品の中には主題歌なのか、ただの新曲なのか、よく分からないものもあった。「笑ったり転んだり」は違う。これほど物語の内容が反映されている作品は見当たらない。まさに主題歌である。

大物による主題歌はアーティスト側にも朝ドラ側にも大きなメリットがある。アーティスト側にしてみると、新曲を毎朝、プロモーションしてくれるようなものだ。朝ドラ側にすれば、物語の冒頭から視聴者を惹き付けられる可能性が高まる。

しかし、ドラマとの関係性がよく分からない主題歌だと、興ざめとなる視聴者もいる。前作「あんぱん」の主題歌だったRADWIMPSによる「賜物」も違和感などをおぼえた人が一定数いた。抗議の声まで上がった。

このため、放送開始後にも関わらず、制作者が特定のマスコミに対し、歌詞について説明した。制作者は放送に伝えたいことのすべてを収めてあるはずなので、あとからの補足は奇異に映った。

空前絶後の大ヒット作「おしん」（1983年度）は主題歌なし。インストゥルメンタルのテーマソングだった。それでも視聴者の心を掴み、中高年は今でもこの曲が流れると、しんみりする。作曲したのは坂田晃一氏（83）。西田敏行さんの「もしもピアノが弾けたなら」などを手掛けた人だ。

平成の大人気作「あまちゃん」（2013年度前期）もインストゥルメンタル。作曲したのは世界的に活躍するミュージシャン・大友良英氏（66）。温かく愉快なこのテーマソングは広く愛された。大友氏は知的障がい者と健常者がともに音楽を楽しむ活動「音遊びの会」のサポーターとしても知られる。

「主題歌はまず大物ミュージシャンありき」という最近の朝ドラの常識はそろそろ見直してもいいのではないか。朝ドラによってヒロインがスターになり、主題歌を歌うアーティストがメジャーになったら、痛快だ。

「ばけばけ」は17日放送から第8週。焦点はトキの家庭の事情から、トキとヘブンの日々に移る。2人の物語の幕が上がる。

ますます「笑ったり転んだり」が生きる。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

