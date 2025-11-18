時代が変わるにつれ、古くから使われてきた様々な慣用句が賞味期限を迎え、若者にとっては意味不明になっている。たとえば「壊れたレコードのように同じことばかり言って」という言い回しがある。40代後半以上であれば理解はできるだろうが、そもそもLPレコードを見たことがない人も多い。仮に見たことがあったとしても、「壊れたレコード」と言えば、LPレコードが割れている様子を想像するのでは。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】当時50代の上司に「ゼロックスしといて」と聞かれたことも…1990年代後半広告会社社員だった頃の筆者の姿

ゼロックスしといて

この慣用句は、同じことをクドクドとくり返し語る人を、レコード盤の表面に傷があるせいで針が同じ場所で引っかかり、曲の同じ部分を何度も繰り返すことにたとえている。ちなみに、レコードを聴く人は傷がある箇所に達したら、針をつまんで少し先に進めて続きを聴くのである。私はかつてアニメソングのLPを持っていたが、「勇者ライディーン」の「ゆけーゆけー」という歌詞の部分でこれが発生した。よって、放っておくと「ゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけーゆけー」と永遠に続くのである。要するに「同じことばかり言うウザい人」の意味だ。

もはや誰も使わないフロッピーディスクだが…

現在52歳の私は、子供の頃、冬に暖を取るにあたり、さすがにもう火鉢は使っていなかった。なので、漫画『サザエさん』の単行本に「たどん」というものが出てきて、これが一体何が何やらわからなかった。また、「外套（がいとう）」も分からなかった。たどんは、「炭団」と書き、炭を丸く固めた燃料で、外套は「コート」のことである。カツオが波平の「ジョニ黒」の瓶を割って「お父さんに怒られる〜！」と泣くシーンもあったが、これはバーボンの「ジョニーウォーカーの黒ラベル」のことで、当時の高級酒の代名詞だった。今やそれ程高い酒ではない。この漫画のオチは、波平が見栄を張ってジョニ黒の瓶に麦茶を入れていて、カツオが泣くのを見てむしろ恥ずかしがるというものだ。

ここまでの死語のレベルではないにしても、「企業戦士」「写メ」「花金」「半ドン」はもはや死語だ。生涯現役と言われたり、年金受給75歳からといった時代、高齢労働者は「もう使わない方がいいビジネス言葉」を案外使ってしまっているかもしれない。

私が1997年に会社員になった時もよく分からない言葉だらけだった。「ゼロックスしといて」「がっちゃんこ」「仕事はてっぺんからが本番だ」「あんちょこを用意しとけ」などはよく使われていた。これらはそれぞれ、「コピーを取っておいて」「複数の人間からもらった書類を合体させること」「仕事は午前0時を過ぎてからがエンジンがかかる」「カンペというか、手元にメモを用意してスムーズに喋れるようにしておけ」の意味だ。お分かりいただけただろうか。

カタカタできる？

さらには「バッチグー」「ナウい」「イマい」「丸金・丸ビ」「ワンレンボディコンお立ち台肩パッド」なども意味不明だろうし、平成に入ってからの言葉ももはや分からないかもしれない。「デコメ」「着メロ」「着うた」ですらそうだ。ちなみに「チョベリグ」は木村拓哉のイメージがあるが、「超ベリーグッド」の意味である。

しかし、97年当時50代の社員も、コンピュータ関連の用語には苦労しているようだった。「お前さ、カタカタできる？」と管理部の部長が新入社員の私に言ってきたので、何のことやら？ と思ったら「キーボードで入力する」の意味だった。キーボードを叩く時に「カタカタ」という音がするからそれをもってしてその言葉を使っていたのだ。

このように言葉は世俗を反映し変化していくものだが、アイコンも若干変えた方がいいかもしれない。非常口やらエレベーター、トイレを表すピクトグラムは分かりやすいが、WordやExcelの「保存」アイコンはもはや意味が分からないのではないだろうか。正方形で左下部分は少し斜めになり、上と下に横長の白い部分がある、あのアイコンだ。

3.5インチのフロッピーディスクを意味しているのだが、3.5インチのフロッピーは2000年代前半でもう一般的には使われなくなっただろう。なにしろ容量が1.44MBしかないため、今や高解像度の写真1枚すら保存することができない。それでも最新のOfficeソフトではこのアイコンが使われ続けている。

「そういうものなのだから覚えろ」という言い分は分かるものの、普通に「SAVE」などと書かれてあってもいいのではなかろうか。携帯電話の電波具合とWi-Fiの強さを示すアイコンは「縦4本線」と「波型の4本線」でこれは分かりやすい。スピーカーの音量を示すアイコンも、電源の状況を示すアイコンも非常に分かりやすい。

なぜ、ここまで頑なにフロッピーディスクを使うのか、いくらロートルになった52歳のオッサンであろうとも理解できないのである。あと、中高年男性にとっては当たり前の「野球用語」もビジネスに使うと意味不明になるので気を付けた方がいい。「我が社のエースで四番」や「全員野球で乗り切る」「直球ど真ん中の企画だけではなく、変化球も混ぜ込んでいこう」などである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部