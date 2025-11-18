働きたい人が働けないという問題

高市早苗新総理が就任早々の10月21日、上野賢一郎厚生労働相に指示したのが、現行の労働時間規制の緩和だった。高市内閣の成長戦略の柱に据えるのだという。これに対して、働き方改革の後退を懸念する声も上がっている。だが、筆者は高市内閣の支持者ではないし、多くの「規制緩和」が日本をダメにしてきた歴史も認識しているが、労働時間の規制緩和はぜひ実現してほしいと思う。理由は追って具体的に記したい。

高市総理が問題にするのは、2019年4月に働き方改革法案の一環として導入された、時間外労働の罰則付き上限規制である。これによって現在、残業時間の上限は原則として月に45時間、年間360時間とされている。繁忙期であるなど特殊な事情があっても、月に100時間未満、複数月の平均で80時間以内に抑えなければならない。

働きすぎても規制しすぎても命を脅かす

この上限規制は、中小企業にも1年遅れて適用されたが、建設現場や自動車を運転する業務、医師などに対しては、業務の特性や取引慣行などを鑑みて、適用が5年間猶予された。しかし、5年が経過した2024年4月からは、それらの業種も例外ではなくなった。このため昨年、いわゆる「2024年問題」が騒がれたのである。

2024年問題は各方面になおも深刻な打撃をあたえている。物流や運送業界のドライバーを例にとれば、年間労働時間が960時間に制限され、1人あたりの走行距離が短くなったため、長距離でモノを運ぶのが困難になった。また、物流会社や運送会社の売上げが減ったのはもちろん、1人1人のドライバーの収入が減少し、このために離職が進んで、業界は深刻な人手不足に陥っている。むろん輸送価格は上昇し、多くの人が経験していると思うが、配送サービスの利便性は下がり続けている。

いま記した状況は、国民生活にとってあきらかにマイナスである。それでも、そのマイナスが、自分の意志に反して労働を強いられていた人が解放された結果なら、私たちも甘んじて受け入れるしかない。しかし、制限を超えて働きたい人からも働く自由が奪われ、結果として、国民生活にマイナスが生じているなら、修正を検討するのは当然だろう。

労働時間の規制が生み出す死活問題

この問題を考えるに当たって、2つの論点を示したい。1つ目は、すでに物流や運送業界の例を挙げたが、労働時間の規制によって、私たちの生活を支える社会基盤がダメージを受けることについてである。

物流や運送業界の話を続ければ、ネット通販（EC）の拡大を背景に荷物の取扱量は増え続けているのに、労働時間の規制で実質的に賃金が減ったドライバーの離職は後を絶たない。インバウンドの増加で稼げる可能性が高まったタクシー業界への転職も目立つ。むろん新規の雇用は簡単ではない。

こうしてドライバーが不足すれば、物流コストは増加し、商品価格に転嫁される。その結果、食料品や日用品などの物価は上昇し、配達に遅延が生じやすくなれば、生鮮品などの品質にも影響が生じる。

重要な交通インフラであるバスへの影響も甚大だ。バスの運転手の多くは薄給で、超過勤務手当を足して辛うじて生計が立つという人も多かった。ところが、労働時間の規制で残業ができなくなり、安い給料がさらに安くなったから、離職が進み、新たななり手は見つからない。やはりタクシー業界への転職は少なくないという。

路線バスは昨年来、全国各地で減便や路線廃止が相次ぎ、唯一の公共交通が失われた地域も少なくない。たとえば、札幌市では2014年には1日に1万便以上運行していた路線バスが、昨年は約7,000便にまで減った。この12月にも北海道中央バスは、札幌圏で200便以上を減便するという。むろん札幌市は一例にすぎず、東京都営バスもこの10月に200便以上が減便された。

バスの減便により、事実上の「陸の孤島」となる地域が列島各地に増えている。とくに高齢者にとっては、心身の健康維持のために出かけることも、医者にかかることも困難になるなど、文字通りの死活問題である。

働きすぎても規制しすぎても命を脅かす

ほかにも建設業界では、建築やインフラ整備などの工期が長くなり、そのために人件費や工期延長にともなうコストがかさむようになった。医療に関しても、都市部はともかく、医師の不足や高齢化が深刻な地方では、医療提供体制の維持に困難が生じつつある。

全国過労死を考える家族の会は、労働時間の規制緩和に反対し、「命を守る働き方改革に逆行する」という声明を出している。たしかに、命が守られなかった人の家族の声は切実である。労働者の意思に反して長時間労働を強いることはあってはならない。その点では、働き方改革を後退させるべきではない。

しかし、既述のように、働き方改革によるダメージも小さいとはいえない。とりわけ、路線バスが廃止されて陸の孤島となった地域や、医療提供体制が崩壊した地域では、働き方改革の影響で人命が危機にさらされている。すなわち、働きすぎるのも、労働時間を規制しすぎるのも、どちらも命の問題につながるのである。

こうしたときに大事なのは比較衡量である。長時間労働によって命を失った人がいるのは事実として、対策として労働時間を一律に規制するだけでは、別のかたちで命が脅かされる人が出てくる。どちらに傾きすぎても危険である以上、労働時間の短縮は長期的な目標に据えつつも、もっと働きたい人、もっと働く意思がある人には働いてもらうのが、最良の解決策ではないだろうか。

労働生産性を上げることが先決

2つ目の論点は、日本の生産性の低さについてである。11月13日の参院予算委員会で共産党の小池晃書記局長は、労働時間の規制緩和について高市総理を追及した。日本の労働時間がヨーロッパなどとくらべて長いことを挙げ、短縮すべきだと訴えたのだ。しかし、労働時間だけでくらべてはいけない。日本の労働生産性は欧米にくらべて悲しいほど低い。

日本生産性本部がまとめた「労働生産性の国際比較2024」によると、日本の労働生産性は2023年の時点で、1時間当たり56.8ドルとされている。ほかのG7諸国を見ると、アメリカ97.7ドル、ドイツ96.5ドル、フランス92.8ドル、英国80.6ドル、イタリア77.8ドル、カナダ71.4ドル。日本はぶっちぎりで最下位なのである。

しかも、G7で1位のアメリカでさえ、OECD（経済協力開発機構）加盟国中の8位にすぎない。さらに上位にはアイルランド154.9ドル、ノルウェー136.7ドル、ルクセンブルク128.8ドルなどが並ぶ。OECDの平均は71.3ドルで、日本は遠くおよばないどころか、OECD加盟38カ国中29位である。

早い話が、これまで長時間働くことで低い労働生産性を補ってきたのが日本だった。時間当たりの生産性を高めるという発想に欠け、諸外国にくらべて低い労働生産性は、事実上放置されてきた。働き方改革を推し進めて労働時間を規制するなら、その前に低い生産性を改善し、労働時間を短縮しても生産力を維持できるようにする必要があったはずだ。

それをせずに労働時間だけ、生産性が高い国々に合わせようとすれば、あちこちに歪みが生じ、日本の生産力は相対的に低下し、ひいては経済が停滞するのは当然である。

その意味で、労働時間の規制をいったん緩和し、欧米並みかそれを超える水準にまで労働生産性を高めることを目標にするほうが、合理的ではないだろうか。時間当たりの労働生産性の数値目標を設定し、達成したら労働時間を減らせるようにしてもいいかもしれない。

最後に高市総理に苦言を呈しておきたい。共産党の小池書記局長の質疑に、「私も睡眠時間はだいたい2時間から長い日で4時間です。だからお肌にも悪いと思っております」と答えたが、いかがなものか。

これに対しては、高市総理の健康を心配する向きも、国会のあり方や総理大臣の激務の改善を求める向きも、リーダーが自身の激務を公表することで、周囲が同調せざるをえなくなるのを懸念する向きもあるだろう。いずれにせよ、労働時間の規制緩和をめざす総理みずからが、そこに私的な話を持ち出すと、冷静な議論に水を差すことになる。これは精神論を廃除して、冷静に、合理的に論じられるべき問題である。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部