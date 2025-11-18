陸上競技走り幅跳びの橋岡優輝選手(富士通)が16日、父・利行さん、母・直美さんとともに小学生向け陸上クリニックを行いました。

『HASHIOKA RUNNING ACADEMY FOR KIDS』と題して、約60人の小学生対象に実施。棒高跳の元日本記録保持者である父と100mハードル、三段跳の元日本記録保持者である母と行う陸上教室は初めてでした。

この陸上教室を始めるきっかけとしては、9月に東京で行われた陸上の世界選手権。走り幅跳びに出場した橋岡選手は、「あれだけ満員の会場で競技ができたって思いから、何か応援してくれた人たちに還元できることはないかと、これから陸上に触れる人たちに裾野を広げていくところにフォーカスする方が陸上が活気づくかな。陸上を始めてくれるきっかけになってくれたらいいな」との思いで開催に至りました。

ウォーミングアップのあとは、ドリルも自らレクチャー。跳躍のデモンストレーションでは、橋岡選手が7メートルをゆうに超える大ジャンプをみせ、子供たちは大盛り上がりとなりました。

「デモは絶対見せたいなと思っていたので、跳ぶしかないっしょって思って。間近で見るっていう経験が競技者目線になってしまいますが、自分にもプラスになるっていうのはわかっているので、小学生にもインパクトを与えられたらいいな」

今回が両親と共に“橋岡家”で初めての陸上教室。両親を誘った理由については、「陸上を布教させる教えるイベントを定期的にやるには両親の手を借りるのが身近で強力な助っ人なので、両親に声をかけて“一緒にやろうよ”って」と声をかけたといい、母・直美さんも「国立競技場が陸上でいっぱいになることがなくて、あれを見られて感動した。陸上熱があるうちにできたらいいなと思っていた」と続けます。

実際にイベントをして、父・利行さんは、「子供たちの笑顔を見られて感無量というか、感激しましたし、親御さんの熱心な顔も見られましたし、非常にいい機会で感謝です」と充実の表情。

母は、「こういうことで陸上の裾野が広がってほしい。あと息子、ちゃんと教えているじゃんって思いました。立派になったね。以上です」と笑顔をみせます。

照れ笑いを浮かべた息子からは、「橋岡家だからこそできることがある」と話しました。