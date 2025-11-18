次回11月19日（水）よる10時〜 第7話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

名曲「ESCAPE」の作詞・作曲を手がけたササキオサム（MOON CHILD）の第7話へのゲスト出演が決定！

MOON CHILDの「ESCAPE」 は、1997年に発売されドラマ「FiVE」（1997年4〜6月放送／日本テレビ系）の主題歌として大ヒットした伝説の名曲。当時オリコンシングルチャートでも1位を記録した。40歳以上の世代を中心に、楽曲「ESCAPE」の鮮烈なイントロのメロディーが強い記憶として残っている人も多いはず。発表から四半世紀を超えてもいまだに愛され続けるまさに“伝説の名曲”だ。

当時この楽曲を作詞・作曲したササキは、音楽ユニットSCRIPT、Ricken’sのボーカリスト・ギタリストや、劇伴作家としても活動を行っている。2023年にはバラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）のカラオケ企画に出演。その卓越した歌唱力と優しい人柄のギャップで大きな話題となり、その後も度々同番組に出演している。

今回は、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の制作陣に、楽曲「ESCAPE」のファンが多く「元祖『ESCAPE』であるササキオサムさんと『ESCAPEコラボ』がしたい！」という勝手な思いから、まさかの俳優として出演をオファー！ササキにとって本格的なドラマ出演・演技への挑戦は初めてのことだったが、快く受け入れ、夢のコラボが実現することになった！

本作でササキが演じるのは、車で営業を回っているスーツ姿の男性役。男性が商談に向かう途中で車がパンクし困っていると、そこに偶然林田大介（佐野勇斗）が通りかかる。大介は車の修理を申し出るが、そのあやしい風貌に男性は警戒して…というシーン。

ドラマ初出演となるササキの芝居にぜひご注目！そして楽曲「ESCAPE」との奇跡のコラボも実現!?

■ササキオサム コメント

Ｑ．今回オファーがきてどう思われましたか？

本当にびっくりしました。「なぜ僕に？？」というのが最初の素直な驚きでした。

Ｑ．お芝居は初めてでしょうか。

初めてです。しかもセリフがあることにも驚きました（笑）。

Ｑ．お芝居をしてみてどうでしたか？

普段経験しないことがたくさんできて本当に楽しかったです。「ドラマはこうやって撮影しているんだ」って驚きました。そしてスタッフの皆さんのご苦労が知れて、本当に感動しました。

Ｑ．一番難しかったお芝居は？

いやいや、芝居というにはおこがましいですが…なるべく自然な姿をカメラに収めてもらうにはどうすればいいか、ってことに苦心しました。とにかくスタッフの皆さんに良くしていただいて、何とか乗り切れました。

Ｑ．今回は『ESCAPE』つながりのご縁ということで、ササキさんにとって『ESCAPE』はどういった思い入れのある曲でしょうか。

僕の音楽人生の中で、皆さんに一番認知された曲で、本当に誇りを持って今でもちゃんと歌っている曲です。そういうご縁で声をかけて頂けたのなら、本当にこの曲を作ってよかったなと思います。ありがとうございました！

■第7話放送後 Huluオリジナルストーリー第2弾を配信

第7話の放送後には、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第2弾（7.5話）を配信！

Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル「ハチとリンダ」そのままに、桜田演じる“ハチ”と佐野演じる“リンダ”、2人の掛け合い。逃走劇を繰り広げる中で、本編では描かれない・描き切れない2人の“逃走中の日常”をたっぷりとお届け。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、エピソードの間を補完して、より本編が楽しめる仕掛けに！ドラマの中で描かれていない過去の秘話、本編とつながるエピソード、そして登場人物の“秘密”に関わる衝撃の新事実も!?オリジナルストーリーでたっぷりと描かれる。まるで、“2人の逃走劇の覗き見”をするようなドラマ！

第2弾（7.5話）ではいったいどんな2人の掛け合いが描かれるのか？配信をお楽しみに！

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

