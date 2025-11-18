東京の立ち食いそば屋はここ数年でずいぶん消えていった。しかし、2024年後半くらいから閉店のニュースはだいぶ減って、新店が誕生するニュースが増えている。嬉しいことである。

そんな折、取材がてら街を歩いていたら、かつて店があった場所が立派なマンションに変貌を遂げていたということがあった。そういえば閉店した店の跡地にはほとんど行っていない。そこで、今回は閉店してしまった都内の立ち食いそば屋がいまどうなっているのか、探検してみたもようを紹介する。

40年以上営業していた池袋「君塚」の跡地は…

池袋の西口側、池袋マルイがあった交差点の北側のビル1階で、立ち食いそば屋「君塚」がひっそりと営業していた。創業は昭和57（1982）年。ファサードが黄色とオレンジのツートンカラーでちょっと賑やかな感じの外観だった。



池袋西口マルイ近くにあった「君塚」

ただ店に入ると至って淡々とした雰囲気で、長いカウンターに並んで黙々と食べている客が目立つ。ラジオが流れていたような記憶がある。そばは世田谷の製麺所「むらめん」の茹で麺、つゆは昆布出汁が利いたような口当たりのよいタイプ。天ぷらは多種類を自家製で揚げていた。いつも「春菊天そば」を食べていた。「中華そば」や「マーボーそば」なんていうメニューもあった。

そんな「君塚」は令和5（2023）年5月31日に閉店。それから1年ほどがらんとした状態が続いていたのだが、令和6（2024）年5月28日にステーキライスとカレーの店「センタービーフ」が開業した。見に行った時は客の入りもいいようで行列もできていた。外観もお洒落。

池袋マルイの跡地には、商業・オフィス複合ビル「IT tower TOKYO」がほぼ完成する段階になっていた。

一帯もずいぶん変わったし、これからもっと変貌していくのだろう。

さて、「君塚」の跡地をみた自分の感想はこれだ。

「『君塚』って意外と広かった。Long goodbye」

高田馬場駅前の「吉田屋そば店」は閉店3年で驚きの状況に

次に向かったのは高田馬場である。JR北口改札を出て正面の信号を渡ったすぐにあったのが「吉田屋そば店」だ。西武新宿線の線路脇下にあるスペースの一番駅寄りに店はあった。店主の草野彩華さんの父が昭和22（1947）年に地主と契約し創業した「幸寿司」の二毛作として昭和51（1976）年、そば屋を始めたという。

「幸寿司」の看板を記憶している方も多いと思う。TVなどでも「二毛作の店」としてずいぶん取り上げられていた。

つゆは自家製で、宗田節と鰹節の厚削りで出汁をとり、ザラメと醤油を合わせて作っていた。天ぷらは横浜の「天ぷらいわた」から仕入れ、そばは「君塚」同様「むらめん」の茹で麺を使っていた。「天ぷらそば」を注文すれば30秒もかからずどんぶりが届く。アツアツのつゆをひとくち飲んで、そばをズズッと啜り、つゆに浸した天ぷらにかぶりつく。

出てくるのもはやければ、食べ終わるのもはやい。草野彩華さんはリアル江戸っ子。どんなお客さんにも面白いことを話しながらチャチャと対応していた。

「吉田屋そば店」は令和4（2022）年7月31日に閉店した。それからの変化が驚きだ。令和7（2025）年10月9日に高田馬場駅改札に降り立ち、信号を渡るとそこには、工事中の鉄のフェンスと白いカバーが張り巡らされていた。一帯は完全に撤去されて、ほぼ更地になっていた。

これだけでもすごくびっくりしたのだが、フェンスで囲われた部分は目を疑うような狭さだった。店はこんなに狭いエリアで営業していたのか。白いカバーの隙間からのぞき込むと、ずっと下の方まで見渡せる。とにかく狭い。そしてあることに気が付いた。店主が写る写真左側の部分が斜めになっている。実はこれ、西武線の線路を支える擁壁の角度と同じだ。つまり店主は擁壁に寄りかかって仕事をしていたわけである。

現在は更地だが、整備後は駐輪場になる予定だという。なお、草野彩華さんは現在も元気そのものだそうだ。ご主人は大井町で「彩彩」という大衆そば屋を今も元気に営業している。近くに立ち寄られた際には暖簾をくぐってみてはいかがだろうか。

さて、「吉田屋そば店」の跡地をみた自分の感想はこれ。

「『吉田屋そば店』は意外と狭かった。でもうまかったぞ。Long goodbye」

市ヶ谷「そば処瓢箪」の跡地をみて思わず涙が

次に向かったのは市ヶ谷である。1990年〜2020年の間、自分がもっとも立ち寄って食べていた立ち食いそば屋があった。JR市ヶ谷駅からすぐのところにあった「そば処瓢箪」である。創業は昭和59（1984）年。初めは映画好きな男性店主が、平成2（1990）年頃からはご夫婦で経営していた。

天ぷらは自家製。つゆはかつお節などの出汁を引いた本格的なもので、濃い目の返しと一体になって香りがよい。そばは「紀州屋製麺」の茹麺だった。とにかくバランスがよい一杯だった。

人気は「かき揚げそば」や「ごぼう天そば」。天ぷらはカリカリで、つゆに浸すとさっと溶ける特徴的なタイプ。

「ミニ牛丼」、「ミニカレー丼」、「ミニそぼろ丼」、「たき込みご飯」などのサイドメニューが秀逸だった。この記事を書いていても涙が出そうだ。その位通っていた。

「そば処瓢箪」は令和5（2023）年3月31日に閉店。令和7（2025）年10月10日に跡地に行ってみると、手前にあったビルは撤去され、新たな建物が建築中だった。

そして、そのとなりに店はあったのだが、着いてみるとそこは1台だけの駐車場に変貌を遂げていた。切ないを通り越して、すでに無我の境地だ。

5坪もないようなこの場所で、ご夫婦はおいしくて素晴らしい味を毎日、提供してくれていた。仕事で失敗した時も、あの味がいつも癒してくれた。「そば処瓢箪」の跡地をみた自分の感想はこれ。

「旨い・速い・安い・感謝、心に残る味だった。Thank you so much」

閉店した虎ノ門「峠そば」の跡地は工事現場のGATEに

最後の訪問地は虎ノ門だ。虎ノ門界隈は今再開発の真っ只中。ここに立ち食いそばの名店「峠そば」が開業したのは平成5（1993）年頃だった。もともと神保町のすずらん通りで「おばこ」という店を昭和44（1969）年からやっていたのだが、立ち退きでこちらに移転してきた経緯がある。

自分が虎ノ門によく通っていたのは平成の頃。一帯は小さな飲食店、長崎ちゃんぽんの店や鰻屋などが並んでいた。昼になるとオフィスワーカーがこぞって行列を作っていた。

つゆは鰹節中心の芳醇な香りにキリッとした返しがよい。天ぷらは自家製で注文都度揚げ。店前5メートルから胡麻油の香りが漂うほどのインパクト。そばは「むらめん」の生麺を使用していて、こちらもキリッとしたそばであった。

虎ノ門の「峠そば」は令和5（2023）年1月19日に閉店した。しかし、今回紹介した他の店とは違い、令和6（2024）年7月17日に茅場町で再開を果たしている。いまも店主の柏木秀之さんは頑張っている。

さて、跡地はどうなっているのか。令和7（2025）年10月10日に虎ノ門を訪れてみた。すると、巨大なビルを建築中だった。道路にあったマンホールの位置などから、「峠そば」は現在の工事現場のGATE右側あたりにあったようだ。再開発後に立ち食いそば屋が入店するケースは極めて少ない。春日にある「豊しま春日店」位じゃないかと思う。

再開発はしかたない。しかし、入店する店は同じ大資本の飲食店ばかりではなく、もっと多彩にしてほしいと願っている。「峠そば」の虎ノ門跡地をみた自分の感想はこれ。

「名店は移転しても決してなくならない。Never give up」

閉店後の立ち食いそば屋の跡地は他にも…

他にも浜松町の「蕎麦たつ」の跡地は別の外食以外の会社が入っており、新御徒町の「アヅマ」の跡地には綺麗なマンションが建っていた。

昭和は狭いスペースでどうにか店をやって稼いでいこうと皆考えていた時代。そんな場所でやれるのは立ち食いそば屋くらいだろうし、ビジネスとしては手軽にスタートできたわけである。そうした時代が終わりを告げているのかもしれない。しかし、立ち食いそば屋がある町は庶民的で活気があるいい町だと思う。自分にとっては立ち食いそば屋が癒しの場であった。どうかその灯は消えないでほしいと思う。

（坂崎 仁紀）