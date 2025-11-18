この記事をまとめると ■新車販売現場ではジャパンモビリティショー関連の販売促進活動はほとんど行われていない ■2025年10月単月締めでの新車販売台数は前年横ばい状況だった ■「年間新車販売台数ナンバー1」狙いのN-BOXが販売促進を強化するのは間違いない

モビリティショーは盛り上がっても新車販売現場の状況は変わらず

「ジャパンモビリティショー（以下JMS）」が2025年10月30日から11月9日の会期で開催された。会場を訪れた多くのメディアは前回（2023年）以上の盛り上がりを感じていた。JMSは新車の販売促進を直接訴求するイベントとはなっておらず、コンセプトカーや今後に市販されると思われるプロトタイプモデルをメインに出品され、これに自動車関連用品ブースほかさまざまな自動車関連の出展があり、さらにエンターテイメント性の高いものや子ども向け展示なども行われていた。

新車販売現場では、JMSにリンクした販売促進活動というものは全国規模では行われていない。とはいうものの、JMS会場を訪れれば「新車が欲しくなった」と購買意欲が高まってしまうひとが出てくるので販売促進にまったく無縁ともいえない。JMS開催の影響は、2025年11月単月締め発表の登録車なら自販連（日本自動車販売協会連合会）、軽自動車なら全軽自協（全国軽自動車協会連合会）の統計を見ればわかるかもしれない。

自販連や全軽自協から発表された2025年10月単月締めでの新車販売台数は総じていえば前年横ばい状況となっている。前月、つまり9月は事業年度（4月から翌年3月）締めでの上半期末となり、販売現場では半期決算セールで好条件が出やすく新車がよく売れるので、その反動で10月は極端に販売台数が落ち込むこともあった。

しかし、ここ最近は9月に受注しても9月中に新規登録（軽自動車は届け出）が間に合うケースはほとんどなく、8月までに受注したなかで生産及び配車が間に合わず新規登録（軽自動車は届け出）ができていない受注残分を9月にどこまで消化できるかが9月の販売実績を左右することとなっており、2025年10月もその傾向を受け、登録車は前年同期比で100％を割り込むものの、軽自動車は前年同期比102.9％となっており、新車販売全体を見ればほぼ横ばいといえる結果となっている。

軽自動車は新規届け出の際に車庫証明が必要であっても事後申請で済むので、登録車よりナンバープレート取得に時間がかからないのでギリギリまで販売実績の上乗せができる。そのため、登録車とは異なり前年同期比割れが防がれているともいえよう。

軽自動車に関しては月末に販売台数調整を前提とした自社届け出（ディーラー名義などでナンバープレートだけ取得する）を多くのブランドで行っていることで、登録車より前年同期比で100％を超えやすくなっているともいえる。

登録車の新車販売はトヨタの人気車の受注次第

登録乗用車の2025年10月単月締めの新車販売台数は22万9510台（前年同期比95.5％）となっている。納期遅延は一部を除き際立って長引くことがなくなったものの、断続的に新規受注停止を繰り返す車種がほとんどとなるトヨタは国内販売で圧倒的販売シェアを誇っているので、「新規受注停止を繰り返しながら計画的に受注残車両を消化している」とも表現可能な体制をみれば、登録車は前年比で横ばいとなっても仕方ないのかもしれない。

2025年9月に改良を行ったノア＆ヴォクシーは、本稿執筆時点ではほぼ全車種が新規受注停止となっているのだが、スポット的に一時新規受注を再開したときに注文を入れたお客へ10月下旬に納車したとの販売現場からの情報もある。トヨタ系正規ディーラーとコンタクトし、一時的な受注再開時に「いつでも契約可能」と伝えてエントリーしておくことをオススメする。

事前連絡なくスポット的に限定的に受注再開となるのでたいていは、「急にいわれても準備（予算面など）ができていない」とのお客の返事も多いようだが、ノア＆ヴォクシーのような人気車でも意外なほどスポット的に一時的な受注再開は行われ、そこで発注すれば納期は驚くほど早いので、臨戦態勢で限定的な受注再開を待つというのも得策なのかもしれない。

軽自動車でのトピックは、軽四輪車、軽四輪乗用車、軽四輪貨物それぞれでダイハツがブランド別販売台数でトップとなり三冠王に輝いたこと。2025年1月から10月の累計販売台数ではスズキがいまでもダイハツに5万台ほど差をつけトップとなっている。11月と12月でダイハツがこの差を埋め、さらに逆転させるのはかなり難しいものとも判断できるので、ダイハツは2025事業年度（2025年4月から2026年3月）締め年間販売台数でのトップを見据えて動き始めたようにも見える。

自社届け出の副産物ともいえる届け出済み未使用中古車は、ダイハツだけではなくスズキ車も存在するが、やはりダイハツ車が目立つことは否めない。とくに軽四輪貨物の販売台数では、ダイハツがスズキにダブルスコア差をつけてトップとなっているのだが、中古車展示場にはハイゼット・トラックが溢れている。

ホンダは2025年9月比で軽四輪車総台数が62.7％まで落ち込んでいる。軽四輪貨物より軽四輪乗用車の落ち込みが顕著（1万台以上落としている）となっている。ホンダの軽四輪乗用車では2025年9月の実績をみても、N-BOXの販売比率は約75％となっているので、事業年度締め上半期販売台数ナンバー1を死守するため、9月にN-BOXを積極的に販売（自社届け出含む）した反動が2025年10月に現れている好例といっていいだろう。

ホンダは2025年12月に「2025暦年締め年間新車販売台数ナンバー1」を狙い、再びN-BOXの販売促進強化を進めてくるのは間違いない。即納車にターゲットを絞れば、12月中旬あたりまではかなりの好条件で購入できることは間違いないだろう。