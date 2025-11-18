緊張が高まっている日中関係。訪日自粛の呼びかけだけでなく、中国で日本映画の公開も延期になるなど影響が広がる中、17日夜、日本大使館が、中国で暮らす日本人に対して安全確保に努めるよう注意喚起をしました。

■観光めぐり…中国政府、日本への渡航を避けるよう注意喚起

17日、東京・浅草。着物姿で観光を楽しんでいたのは、香港からの観光客。

香港から来た観光客

「日本が好きだし、日本の食べ物も好きです。すし！」

「着物が着られてうれしいです」

中国から来た観光客は…。

中国から来た観光客

「きょうは東京を観光して、あすからは京都や大阪など関西に行く予定です」

こうした「観光」をめぐっては、中国政府が中国国民に対し、当面、日本への渡航を避けるよう注意喚起。

中国国営メディアも―。

「最近、日本の首相が挑発的な発言をしました」「日本にいる中国人は安全意識を高めてください」

■日本大使館 在中国の邦人に“安全確保”呼びかけ

日中首脳会談での握手から、およそ半月。急速に冷え込む日中関係。きっかけは台湾有事をめぐる、高市首相の国会答弁でした。

高市首相（今月7日）

「（中国が）戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても『存立危機事態』になりうるケースであると私は考えます」

中国政府が「日本への渡航自粛」を呼びかけたことを受け、中国の航空大手3社は、東京や大阪など、日本が発着地となる便について、キャンセルや変更に無料で対応すると発表。来月31日までに出発する航空券が対象となります。

また、香港の保安局は、「日本国内での中国人への襲撃が増加傾向にある」などと主張して、日本への渡航を計画している住民らに対し、安全に注意するよう呼びかけ。

一方、17日夜、在中国日本大使館は、中国で暮らす日本人に対し、外出の際には周囲の状況に留意し、複数人で行動するなど、可能な限りの安全確保に努めるよう呼びかけました。

木原官房長官

「2国間の人的交流、これを萎縮させるかのような今回の発表につきましては、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進、そういった大きな方向性とも相いれないものだと考えております」

■日本政府、金井アジア大洋州局長を中国に派遣

日中間の緊張が高まる中、日本政府は17日、外務省の金井アジア大洋州局長を中国に派遣。18日にも中国外務省の局長と会談し、高市首相の答弁について、「これまでの立場を変えるものでない」などと説明する方針です。

外務省幹部は…。

「こういう大きな問題は1週間、2週間でおさまることはない。こちらとしては、コミュニケーション、意思疎通を重ねていくしかない」

■訪日中国人が大幅に減った場合、“経済損失”は…

観光客たちは…。

――中国政府が“日本は安全じゃない”と発表していますが？

香港からの観光客

「安全じゃない？ そんなことないですよ」

中国からの観光客

「突然、渡航自粛が呼びかけられましたが、もう予約をとっていたので来ました」

日本で働く中国人

「そんなに心配はしていない」

観光業界で働く中国人

「ここ数日、何人かのお客さんに聞かれましたが、『大丈夫です、日本は安全です』と伝えています。ですが、私たちの旅行会社でもキャンセルがたくさん出ています」

今年1月から9月までに日本を訪れた外国人はおよそ3165万人。中国と、同じく自粛を求める香港だけで全体の3割を占めます。

専門家は、中国政府が日本渡航自粛を呼びかけた影響で訪日中国人が大幅に減った場合、GDP（＝国内総生産）は0.3％押し下げられ、経済損失はおよそ1兆8000億円に上ると試算。

中国は、2012年に日本が尖閣諸島を国有化した際にも渡航を控えるよう注意喚起していて、そのときと同水準の訪日客数が減少すると仮定したといいます。

■都内のホテルでは、中国人の団体ツアーのキャンセル連絡が…

中国人が多く訪れる店からは、心配の声も相次いでいます。

着物レンタル大吉 店長

「全体の2〜3割を占めている中国のお客様のご来店がなくなるのが不安」

人形焼き店「梅林堂」

「政治の話が、個人の観光までに影響を及ぼすことがないことを願いたい」

似顔絵師

「一日中、中国の人っていうこともあるくらい来てたのが(きょう)1組になっちゃったので。お客さんが減るのは困ります」

また、『news zero』が都内のホテルに話を聞くと、「渡航自粛」の注意喚起が出て以降、中国人の団体ツアーのキャンセルの連絡が複数入ったということです。

■中国教育省「留学環境は良好とは言えない」

さらに日本への観光客だけでなく…。

中国教育省

「日本への留学計画を慎重に検討することを推奨する」

中国教育省は「最近、日本の治安情勢は不安定で、中国国民を対象とした犯罪事件が多発しており、治安状況と留学環境は良好とは言えない」と主張。

17日、1200人以上いる生徒のうち、半数ほどが中国からの留学生である都内の日本語学校を訪ねました。生徒の1人は、中国にいる友人から心配する声が届いているといいます。

中国からの留学生

「友人が中国のニュースなどを転送してきます。私は『あまり影響はないよ』と返しています。中国にいる友だちは心配で聞いてくるけど、日本にいるぶんにはあまり深く考えていません」

語学学校にとって“追い打ち”となる措置に、校長は。

東京中央日本語学院・井上誕校長

「きょう、ちょうど来年4月に来日希望の留学生のビザ申請のタイミング。『日本に来たい』という方がたくさんいらっしゃるので、日本留学を決めていただいた方々に影響が出ないような対策というものを政府にはとってほしい」

■中国へ向かう人「現地で日本人を見る目が変わるのは嫌」

その中国へ向かう人からはさまざまな声が。

上海在住の日本人

「今回が初めてではないので、あまり心配はしていない。『自粛態勢、大丈夫なの？』って日本から連絡もらって、初めてわかったくらい。（普段から）言葉には気をつけている」

――会社から注意は

中国へ出張

「今のところは指示・規制はない。（中国は）仕事上、欠かせない取引になるので、そこに大きな影響がなければいいな」

「現地で日本人を見る目が変わるのは嫌だな」

では、中国国内の状況は…。私たちが話を聞いたのは、北京の旅行会社。

中国の旅行会社

「『しばらく日本に行かない方がいいのでは』とキャンセル。わかっているところで2〜3件」

今はまだ影響が少ないといいますが、この先、キャンセルが増えることを危惧していました。

中国の旅行会社

「日本への旅行者もだいぶ減る可能性もあるし、飛行機の便数を減らしてるかもしれないし、そういう状態はあまり見たくない。民間は変わらないと、『（日本に）行ったらわかる』と説明している」

■中国外務省は会見で厳しく非難 中国共産党の機関紙でも…

17日、中国外務省は会見で改めて日本を厳しく非難。

中国外務省の会見

「日本の高市首相が台湾に関する誤った発言を行い、中国国民の感情を深く傷つけ、中日間の人的交流の雰囲気を著しく悪化させた。日本側が歴史と2国間の関係に対して責任ある姿勢を持ち、中国との約束を実際の行動に反映させることを強く促す」

中国共産党の機関紙でも。

人民日報

「高市早苗氏の発言は軍国主義を巻き戻すことに他ならない」

人民日報

「世界各国は平和と正義を断固として守るために準備を整えるべきだ」

環球時報でも、「『中国脅威論』を扇動して軍備増強を推進し両国関係の安定を損なった」と非難しています。

■娯楽にも影響… 台湾総統は中国に抑制的な対応求める

渡航自粛の呼びかけが相次ぐ中、影響は娯楽にも…。

中国で来月6日に公開が予定されていた日本映画「クレヨンしんちゃん」の映画最新作の公開が延期に。また、今月22日に公開予定だった「はたらく細胞」も延期になりました。

中国でも人気の日本映画をターゲットに、圧力を強めたとみられています。

高市首相の台湾有事に関する発言で日中間の緊張が高まる中、台湾の頼清徳総統は、メディアの取材に対し、中国に抑制的な対応を求めています。

台湾・頼清徳総統

「中国が日本に対し複合的な攻撃を行い、インド太平洋地域の平和と安定に打撃を与えている。中国は気持ちを抑えて、大国としての模範を示し、地域の平和と安定を脅かすトラブルメーカーにならないようにすべきだ」

（11月17日放送『news zero』より）