野球日本代表・侍ジャパンにとって年内最後となる強化試合・韓国戦に選出された、ロッテのルーキー・西川史礁選手。日の丸を背負い気迫あふれるプレーを見せるも、試合後には悔しさを吐露しました。

初戦に「7番・レフト」でスタメン起用されると、3打数2安打2打点の躍動を見せた西川選手。2戦目には打順をあげ「5番・レフト」で起用されました。この日はなかなか快音が響かなかったものの、第3打席では気迫あふれるヘッドスライディングで内野安打を記録。持ち前の強肩を生かした守備も見せるなど、2試合連続のフル出場で躍動を見せました。

しかし強化試合を終えて「打席の内容があんまりよくなかったので、悔しい気持ちです」と浮かない表情。さらに「今回の対戦で、まだまだ自分の課題が見つかりましたし、それをまたこの冬、オフシーズンでもっと、1段階、2段階成長した姿で戻れるように。今はそれだけしか考えてないです」と語り、今大会で見せたアピールについても「できるとこはやりましたが、まだまだミスの方が自分自身すごく頭に残っている。(自己評価は)50点ぐらい」と振り返りました。

何度も悔しさをにじませた西川選手でしたが、今回の選出には「すごくいい勉強になった」と充実感。追加招集での参加となりましたが「バッティングのことをいろんな選手から教わって吸収できたので、自分なりにもっと試行錯誤してやっていきたい。打球の角度がなかなかだったので、来シーズン2ケタ本塁打を狙えるバッターになりたい」とオフシーズンの成長に意気込みました。

インタビュー中には背後を歩く選手や関係者らを気遣って、背負っていたリュックを下ろす場面も。終始、代表選出への感謝や自身の反省点、今後の課題を口にし、西川選手らしく前を向く姿を見せました。