プロ野球・日本ハムは17日、元所属・村田透投手の現役引退と来季からチーム統轄本部スカウト部への所属を発表しました。

40歳の村田投手は、2007年の大学・社会人ドラフト1位で大阪体育大から巨人へ入団。2011年からは海を渡りインディアンス(現ガーディアンズ)に在籍し、2017年から2021年まで日本ハムでプレー。今季はチェコリーグでプレーしていました。

日本ハムでは5年間で75試合に登板し、8勝8敗7ホールド、防御率3.46という成績を残しています。

村田投手は球団を通じ、「これから新たな仕事が始まるので、非常に楽しみな気持ちです。(中略)今後は、これまでに得た知識や経験を野球界に還元していきたいと思います」とコメントしています。

▽コメント全文

これから新たな仕事が始まるので、非常に楽しみな気持ちです。これまでとは違った形で野球に携わることになるので、楽しみとともに少し不安もあります。プロに入って3年でクビになった自分が40歳まで野球ができて本当に幸せです。出会いに恵まれましたし、周囲の人に助けられたからこそ、ここまでできたと思います。応援してくれた家族や友人をはじめ、ファンの皆さん、そして携わってくれたすべての方々に感謝しています。今後は、これまでに得た知識や経験を野球界に還元していきたいと思います。