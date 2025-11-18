岩田剛典、King & Princeら出演！『週刊ナイナイミュージック』で『FNS歌謡祭』″後夜祭″生放送
『週刊ナイナイミュージックpresents FNS後夜祭』が、12月10日にフジテレビで放送される。
■『FNS歌謡祭』の“後夜祭”
ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫る音楽バラエティ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜23時～）。
12月10日は放送を10分拡大し、生放送でお届け。同日、生放送される『2025FNS歌謡祭』第2夜のスタジオに豪華アーティストが集結し、『FNS歌謡祭』の“後夜祭”として、スペシャルライブを繰り広げる。
■King & Prince、倖田來未、岩田剛典ら豪華アーティストが集結
番組には、岩田剛典、OWV×OCTPATH、King & Prince、倖田來未、Tani Yuuki、超特急、RIIZE（五十音順）が登場。
この日限りのスペシャルステージを披露する他、ナイナイのふたりにおすすめする「2025年いちばん買ってよかった物」も発表する。
■番組情報
フジテレビ『週刊ナイナイミュージックpresents FNS後夜祭』
12/10（水）23:00～23:40
MC：ナインティナイン
ゲスト（五十音順）：岩田剛典、OWV×OCTPATH、King & Prince、倖田來未、Tani Yuuki、超特急、RIIZE
