¡È·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡ÉÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ùº£½µ¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Ë¡ª
¡¡¡È·ÝÇ½³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡ÉÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ17Ê¬¡Ëº£½µ¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°VTR¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢Èþ¿ÍÌÅ¤Ã»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£½µ¤Ï¡¢·ÝÇ½À¸³è57Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤ÏÁáÂ®¡¢°ì»ú°ì¶ç¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖÁÈ¸ý¾å¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤¬¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Âçºå¤Î¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Ï¤ë¤·¡×¤ÈÀä»¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î1ËÜÌÜVTR¡Ö¼å¾®¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»î¹çÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥¹¥±ÉôÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ö¾¡¤Ä´î¤Ó¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÅÄÂ¼ÃµÄå¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥¤¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎºÇ¶á¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÁá¤¯¤âÎÞÁ£Êø²õÀ£Á°¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢Âè1¹æÅ¹¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Î¥í¥´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñÂÎ¤ò50¿ôÇ¯Á°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Êý¤òÃµ¤·¤Æ¤ªÎé¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÍÍê¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÂÅÄÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤â¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡¢VTR¤Ç¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤¬º£¡¢ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë!?
¡¡3ËÜÌÜ¤Î¡ÖÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä°ÍÍê¼Ô¤¬²¿¤È¤«¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£VTR¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬¡Öµ´¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ê¡©¡ËÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¢¤È¤Ç³Ú²°Íè¤¤¡ª¡×¤È°ì³å!?
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢Èþ¿ÍÌÅ¤Ã»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£½µ¤Ï¡¢·ÝÇ½À¸³è57Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤ÏÁáÂ®¡¢°ì»ú°ì¶ç¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖÁÈ¸ý¾å¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î1ËÜÌÜVTR¡Ö¼å¾®¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»î¹çÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥¹¥±ÉôÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ö¾¡¤Ä´î¤Ó¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÅÄÂ¼ÃµÄå¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥¤¥¤¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎºÇ¶á¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÁá¤¯¤âÎÞÁ£Êø²õÀ£Á°¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ï¡¢Âè1¹æÅ¹¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Î¥í¥´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñÂÎ¤ò50¿ôÇ¯Á°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Êý¤òÃµ¤·¤Æ¤ªÎé¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÍÍê¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÂÅÄÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤â¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡¢VTR¤Ç¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤¬º£¡¢ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë!?
¡¡3ËÜÌÜ¤Î¡ÖÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä°ÍÍê¼Ô¤¬²¿¤È¤«¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£VTR¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬¡Öµ´¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ê¡©¡ËÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¢¤È¤Ç³Ú²°Íè¤¤¡ª¡×¤È°ì³å!?
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£