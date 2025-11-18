山下葉留花（左）と河田陽菜（右）が東京ディズニーシーへ　※「山下葉留花」インスタグラム

　日向坂46の山下葉留花が17日、自身のインスタグラムを更新し、同グループの河田陽菜と東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。

【写真】日向坂46・山下葉留花＆河田陽菜がディズニーシーへ

　山下は「11月17日は、『#いいひなの日』らしいですよ〜」とコメントを添えて、河田との2ショットを投稿。ディズニーシーで撮影したという写真には、そろってミニーのカチューシャをつけ、笑顔でピースをする2人の楽しげな様子などが収められている。

　山下は加入前から河田を“推しメン”と公言しており、今回の投稿でも陽菜（ひな）の名前と掛けて「#いいひなの日　#河田陽菜 さん　#世界一可愛い」とハッシュタグを添えて喜びをにじませていた。

引用：「山下葉留花」インスタグラム（＠haruka.yamashita.official）