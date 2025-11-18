本田真凜、宇野昌磨プロデュースのアイスショーオフショが美しすぎる「見惚れる」「ほんとに綺麗すぎて目の保養」
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が17日までにインスタグラムを更新。アイスショーのオフショットにファンから称賛が集まっている。
【別カット】「氷の妖精」みたいな本田真凜（ほか4枚）
本田が「東京公演ありがとうございました!! 次は山梨」とつづり公開したのは、交際中の宇野昌磨がプロデュースするアイスショー「Ice Brave2」からのオフショット。白の衣装を纏い、ライトに照らされながら舞う姿が美しすぎる。
本田の姿を見たファンからは「ほんと美し過ぎて見惚れる」「所作がきれいすぎて美しすぎるんですけど！」「ほんとに綺麗すぎて目の保養」「氷の妖精」などのコメントが寄せられていた。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
【別カット】「氷の妖精」みたいな本田真凜（ほか4枚）
本田が「東京公演ありがとうございました!! 次は山梨」とつづり公開したのは、交際中の宇野昌磨がプロデュースするアイスショー「Ice Brave2」からのオフショット。白の衣装を纏い、ライトに照らされながら舞う姿が美しすぎる。
本田の姿を見たファンからは「ほんと美し過ぎて見惚れる」「所作がきれいすぎて美しすぎるんですけど！」「ほんとに綺麗すぎて目の保養」「氷の妖精」などのコメントが寄せられていた。
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）