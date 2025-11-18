『FNS歌謡祭』ミセス、Ado、Creepy Nutsら出演第3弾・16組発表 中島健人×イコラブ、RIP SLYMEとNumber_iがコラボ
相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』より、第3弾出演アーティストとして16組が発表された。
【写真】第2夜では映画『ロマンティック・キラー』主演、木村柾哉、高橋恭平、中島颯太がWham！の名曲「Last Christmas」を歌唱！ 第2夜追加アーティスト
今年12月31日をもって“フェーズ2”完結、2026年1月1日よりフェーズ3開幕を発表しているMrs. GREEN APPLE。国内ストリーミング総再生数がアーティスト史上初の100億回を突破し、10月からスタートしたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』ではミセス史上最大規模となる55万人を動員。また、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時公開は、日本人アーティスト史上初の快挙となる。さらに12月からはデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』を開催する彼らが、夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている「GOOD DAY」と、ボーカル・ギター大森元貴も主演を務めた映画『＃真相をお話しします』（東宝）の主題歌「天国」を披露する。
2020年に「うっせぇわ」で鮮烈なデビューを果たしてから5年。これまでに日本レコード大賞や新語・流行語大賞など数々の賞を受賞し、今年は自身2度目となる世界ツアーを日本人最大級の規模で成功させるなど、目まぐるしい活躍を続けるAdoが2年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題になった大ヒット曲「十戒（1984）」をパフォーマンス。見事な歌唱力と表現で“明菜ワールド”をみせる。東京の夜景をバックにしたパフォーマンスにも注目だ。
2月に開催したキャリア初の東京ドーム公演をソールドアウトさせ、自身初のアジアツアーを10月から11月にかけて開催するなど、世界中から愛されるCreepy Nutsが2年ぶりに『FNS歌謡祭』に登場することが決定。彼らが披露するのは、テレビアニメ『ダンダダン』（TBS系）のオープニングテーマで、「ビルボード2025年上半期Global Japan Songs」海外で最も聴かれた日本の楽曲となった「オトノケ」、そしてテレビアニメ『よふかしのうた Season2』（フジテレビ系）のオープニングテーマ「Mirage」の2曲。
10月に惜しまれつつも閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』の顔として大活躍したミャクミャクが初登場。第1夜（12月3日放送）で豪華アーティストとコラボする。
今冬も『FNS歌謡祭』恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションを実施。4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP‐HOPグループ・RIP SLYMEがNumber_iと代表曲「楽園ベイベー」をコラボすることが決定。
また、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った＝LOVEの“究極のラブソング”「絶対アイドル辞めないで」。ストリーミング再生が累計5200万回超えを記録するなど話題の楽曲を、“究極のアイドル”中島健人とコラボする。
さらに、12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から主演の高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が登場し、Wham！の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。
毎年『FNS歌謡祭』のステージを彩るミュージカル企画に『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。『ミス・サイゴン』は、1992年の日本初演以来、長年愛されているミュージカルで、今年、2022年の日本初演30周年記念公演以来、4年ぶりにオーディションを開催。厳しい審査を経て本カンパニーに初参戦するエンジニア役・桐山照史（WEST.）、キム役の清水美依紗とルミーナ、クリス役の甲斐翔真と小林唯らをはじめ総勢26名で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。
このほか、幾田りら、倖田來未、JAEJOONG（ジェジュン）、スキマスイッチ、超特急、Little Glee Monster（50音順）、そして番組初登場のAiScReam、ATEEZ、水谷千重子らが登場し、一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
『2025 FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて第1夜12月3日、第2夜12月10日各日18時30分放送。
出演アーティストは以下の通り。
『2025 FNS歌謡祭』【出演アーティスト】
＜第1夜＞※★は追加アーティスト
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da‐iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey！ Say！ JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH／／
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE：FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
他
（50音順）
