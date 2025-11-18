『シナントロープ』不穏すぎるラストにネット衝撃「怖すぎ…」「だいぶ急展開」（ネタバレあり）
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第7話が17日に放送され、不穏なラストシーンを迎えると、ネット上には「えーここで終わり!?」「怖すぎ…」「だいぶ急展開では？？」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ピストルを手にする折田（染谷将太）
夜、一人歩く都成（水上）は、以前追い掛けられた強面の男（松角洋平）と遭遇。彼の正体は警察で、ある男を追っているらしい。一方、水町（山田）は里見（影山優佳）のマンションに泊まっていた。脳裏によみがえるのは、5歳の頃に監禁されていた忌まわしい記憶だった。
同じ頃、山小屋では痛めつけられ傷だらけになったカシュー（中山求一郎）を前に、折田（染谷将太）と睦美（森田想）が龍二（遠藤雄弥）からシマセゲラに関わる報告を受けていた…。
そんな第7話のラストシーンでは、営業を終えたバーガーショップ「シナントロープ」の前に睦美が姿を見せる。鍵穴に針金を差し込み、あっさりと扉を解錠した彼女が、静かに店内に侵入していく様子が映し出されて第7話が幕を下ろすと、ネット上には「えーここで終わり!?」「なんだなんだ!?」「シナントロープになにするの？」「入っちゃったよ！？！？怖すぎ…」「いやいやだいぶ急展開では？？」といった声が相次いでいた。
