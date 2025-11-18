きょうは、日本海側では雨や雪が降りやすく、北日本では大雪や吹雪に注意が必要です。東日本や西日本の山沿いでも、あすにかけて積雪となる所があるでしょう。関東から西も、きのうより雲が広がりやすく、気温も大幅に低くなりそうです。

冬型の気圧配置となって、上空には今シーズン一番の強い寒気が流れ込んでくるでしょう。日本海側では雨や雪が降りやすく、北日本は雪の所が多くなりそうです。雪の強まる所や吹雪く所もあるため、積雪の増加や見通しの悪化にご注意ください。東日本や西日本の山沿いでも次第に雪の範囲が広がっていき、積雪となる所がありそうです。北陸などの平地では雨の強まる所もあるので、土砂災害にご注意ください。関東から西の太平洋は晴れ間もありますが、きのうより雲が多く変わりやすい天気となりそうです。夕方以降は、関東や近畿でも急な雨や雷雨の所がありそうです。

日中の気温は全国的にきのうより低く、北日本や日本海側は大幅に低くなるでしょう。雪が降りやすい札幌は朝からほとんど上がらず、最高気温は1℃の予想です。金沢も11℃と師走並みの寒さになる所が多いでしょう。晴れ間の出る関東から西も15℃前後で、北風が冷たく感じられそうです。夜は一気に冷えてくるので、暖かくしてお過ごしください。

＜きょう18日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 1℃ 釧路： 4℃

青森： 3℃ 盛岡： 6℃

仙台： 9℃ 新潟：10℃

長野： 7℃ 金沢：11℃

名古屋：14℃ 東京：15℃

大阪：15℃ 岡山：15℃

広島：15℃ 松江：13℃

高知：18℃ 福岡：12℃

鹿児島：16℃ 那覇：22℃

木曜日ごろにかけては、寒さの底になって関東から西も朝の気温は5℃前後まで下がるでしょう。あすは東京も最高気温が13℃と、12月上旬並みの寒さとなりそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。週末は太平洋側を中心に日中の寒さが和らいで、穏やかに晴れる所が多くなりそうです。