ド軍スネルがLAで遭遇…45歳になった元天才子役の近影に驚き「ホーム・アローンだ」
地元チームの試合を観戦
米大リーグ・ドジャースのブレイク・スネル投手は16日（日本時間17日）、地元ロサンゼルスのNF Lラムズの試合を現地で観戦。ワールドシリーズ優勝トロフィーとともにスタジアムで記念撮影した。遭遇した大物ハリウッド俳優にファンは驚いている。
スネルは「LA」のロゴが入ったキャップ姿で笑顔を浮かべた。隣で優勝トロフィーを持っているのは、子役時代に映画「ホーム・アローン」のケビン・マカリスター役などで一世を風靡したマコーレー・カルキン。現在は45歳となり、メガネに髭を蓄えた姿でカメラ目線を向けた。女優で婚約者のブレンダ・ソングも一緒に写真に納まった。
スネルは自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「LAツアー。招待してくれてありがとう、ラムズ」と記した。ファンから反響が寄せられている。
「ホーム・アローンだ」
「今まさにホーム・アローン見てるよ！」
「ケビンに会ったのか?!」
「スネルは人生最高の時を過ごしてるな」
「LAライフを満喫しているね」
スネルは1日（同2日）にワールドシリーズを制覇して以降、レイカーズ戦、キングス戦など、優勝トロフィーとともに様々な場所に登場。オフ期間も忙しく“広報係”を務めている。
（THE ANSWER編集部）