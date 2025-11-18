地元チームの試合を観戦

米大リーグ・ドジャースのブレイク・スネル投手は16日（日本時間17日）、地元ロサンゼルスのNF Lラムズの試合を現地で観戦。ワールドシリーズ優勝トロフィーとともにスタジアムで記念撮影した。遭遇した大物ハリウッド俳優にファンは驚いている。

スネルは「LA」のロゴが入ったキャップ姿で笑顔を浮かべた。隣で優勝トロフィーを持っているのは、子役時代に映画「ホーム・アローン」のケビン・マカリスター役などで一世を風靡したマコーレー・カルキン。現在は45歳となり、メガネに髭を蓄えた姿でカメラ目線を向けた。女優で婚約者のブレンダ・ソングも一緒に写真に納まった。

スネルは自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「LAツアー。招待してくれてありがとう、ラムズ」と記した。ファンから反響が寄せられている。

「ホーム・アローンだ」

「今まさにホーム・アローン見てるよ！」

「ケビンに会ったのか?!」

「スネルは人生最高の時を過ごしてるな」

「LAライフを満喫しているね」

スネルは1日（同2日）にワールドシリーズを制覇して以降、レイカーズ戦、キングス戦など、優勝トロフィーとともに様々な場所に登場。オフ期間も忙しく“広報係”を務めている。



（THE ANSWER編集部）