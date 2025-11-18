今年５０回を迎える報知映画賞。受賞のインタビューや表彰式では、スターたちがスクリーンとは異なるさまざまな表情を見せてきた。映画賞を取材してきた歴代担当記者が、印象に残ったシーンを振り返る。

三谷幸喜監督の「記憶にございません！」で、記憶喪失になった内閣総理大臣を演じた中井貴一（６４）。文句なしの受賞だったが、選考会終了後、難題が持ち上がった。

１２月の表彰式当日、中井は東京・世田谷区の劇場で主演舞台が控えていた。午後２時、７時からの昼夜２公演。例年通りの表彰式スケジュールではどう考えても出席できない。「主役不在」も覚悟したが、事務局が開始時刻を９０分遅くすることで調整を提案した。すると中井も「選んでいただいた方やスタッフに感謝の気持ちを伝えたい」と、滞在時間約３０分の超強行スケジュールを了承してくれた。

舞台の昼公演が終わるとすぐに、約３０分かけて港区の会場に駆け付け、席に着く間もなく、大トリでステージに立った。壇上では、自身が２歳の時に交通事故で亡くなった父の俳優・佐田啓二さん（享年３７）の名をあげ「幼かった頃の自分と、亡き父を取り持ってくれたのが映画でした。映画で見る父を自分の父だと思いイメージを膨らませました」と振り返った。ついさっきまで舞台に出演していたとは思えない落ち着きぶり。さすがの貫禄だった。

無事に集合写真の撮影も終えたが、記者には記事を書く前にもう一つ仕事が残っていた。記事に厚みをもたせるため、ステージに立った後、あいさつの意図や裏話を追加取材するのが通例。ただ、中井はすぐに夜の公演に向かわなければいけない。中井側は「劇場に向かう車の中で話すのはどうか」と提案してくれた。

まさかの同乗取材。本当は夜の公演に向け集中したいだろうと思いつつ、いくつか質問を投げると、移動中、ほぼすべての時間を使って、丁寧に答えてくれた。

表彰式開始が９０分遅かったため、原稿の締め切りはギリギリだったが、カメラが回っていないところでの中井の優しさに触れ、いつも以上に感謝しながら記事を書いたことは、記憶に新しい。（土屋 孝裕）

○…中井の父・佐田さんは報知映画賞は受賞していないが、ブルーリボン賞は親子２代で受賞を果たしている。報知映画賞の親子２代制覇はこれまでに５組。松田優作さん（８回主演）と松田龍平（３８回主演）、三浦友和（１０回助演、２４・４１回主演）と三浦貴大（３５回新人）、三國連太郎さん（４回助演、１４回主演）と佐藤浩市（４０回主演）、富司純子（２４回助演）と寺島しのぶ（２８回主演、４６回助演）、奥田瑛二（４９回助演）と安藤桃子監督（３９回作品）、安藤サクラ（３７回助演）姉妹が受賞している。