◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝 九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）

高校の部は九州国際大付（九州）が花巻東（東北）を８―７で撃破。初の決勝進出を決めた。背番号１３で体重１０７キロの“九国のおかわり君”上岡煌（こう）内野手（２年）が、「７番・一塁」で出場。攻守で躍動し、ラッキーボーイとなった。神戸国際大付（近畿）は２戦５発で初Ｖに王手。１大会チーム最多本塁打記録「６」へあと１本に迫った。大学の部は八戸学院大（東北３連盟）が神奈川大（関東５連盟第２）に逆転勝ちし、４強入りした。

体重１０７キロの巨体を揺らして、上岡は全力疾走した。７―７の２死一、二塁の好機。内寄りのストレートに反応した。強い打球が逆方向の遊撃に転がる。エラーを誘発し、二塁走者が一気に本塁へ生還した。

「『抜けろ！』と思った。意地でもセーフになってやろうと」。準々決勝の山梨学院戦は２安打１打点。この日も６回に中前安打で好機を拡大し、７回の守備では好返球でスクイズを阻止した。背番号１３が今大会のラッキーボーイに躍り出た。

白米が大好物。「１食で４合か５合、食べたことがあります」。ご当地グルメの豚骨ラーメンは「替え玉、５回くらい」と旺盛な食欲が元気の源だ。東京滞在中、朝食はホテルのバイキング。「試合があるので、軽めに抑えています」と強調しつつ、「ご飯とパンも食べました」と笑顔で言った。

目標は松井秀喜さん。現役時代は見ていないが、星稜時代の５連続敬遠に「そのぐらい恐れられる打者になりたい」と憧れる。楽天、ヤクルトでプレーした楠城祐介監督（４１）も「すごく器用な選手。左投手に強い」と称賛した。「チームの勢いが上がるような打撃と守備で貢献したい」と上岡。いざ決勝。どんな好投手も、ぺろりと平らげる。（加藤 弘士）