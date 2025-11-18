エアコンの風が苦手ならこれ！しっとり暖房で快適な冬に【デロンギ】“風を出さない暖房”で、部屋じゅうがふんわり暖かい。デロンギのオイルヒーターがすごい。Amazon限定で絶賛販売中！
簡単操作のデジタルベーシックモデル。約20%の節電が可能なECO運転機能を搭載。設定温度（10〜28℃）や電力レベル（3段階）、タイマー運転（ONまたはOFFまでの時間を選択）、チャイルドロック、ディスプレイの明るさなどをデジタルで簡単に操作できる。
デロンギヒーターは輻射熱（太陽が地球に熱を伝える方式）と自然対流（暖かい物体の周辺空気が上昇気流で自然に上に上がっていく方式）を使って部屋全体を暖める。放熱板からの遠赤外線が床・壁・天井に伝わることで熱を伝え、部屋の隅々まで暖かく、さらに暖められた壁や天井からも二次的な輻射熱が出ることで部屋中が穏やかな暖かさに包まれる。
デロンギヒーターは肌の水分量をしっかりキープ。乾燥による喉の痛みもなく、快適に。また、室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げない。発火、燃焼もないため、空気を汚すこともない。
「ECOボタン」を押すだけで、自動で最適な電力レベルを選択しながら、設定温度よりもわずかに控え目な温度で運転する省電力モード。マニュアル運転時に比べ約20%の節電が可能。
