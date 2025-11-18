サッカー日本代表が１８日、年内最終戦としてボリビア代表と国立競技場で対戦する。北中米Ｗ杯南米予選では最終戦でブラジルを１―０で下し、逆転で大陸間プレーオフ出場となる７位に入った実力国とは１９年以来の試合（過去の対戦成績は日本の２勝１分け）。対戦経験の少ない同国のリーグで日本人で数少ないプロ契約を結んだ経歴を持つのが菊池康平氏（４３）だ。

２００８年８月からシーズン終了までボリビアの２部リーグに相当する、サンタクルス州のウニベルシダ・デ・サンタクルスに所属した。同国で経験したサッカーについて、菊池氏は「練習の強度が半端なかったですね。ほとんどが紅白戦で、監督が主審を務めるんですけど、削り合いがあっても止めないんですよね。１シーズン契約でしたが、その日の練習で良くなかったら『もう来るな』と言われ、いなくなる選手もいた。すごくシビアな世界でした」と振り返る。

ただ、“道場破り”で勝ち取ったプロ契約だからこそ、菊池氏も必死に食らいついた。高校まで柏レイソル青梅（当時）でプレーし、明大に入学。サッカー部には入部せず、プロサッカー選手になるため、アルバイトで貯金をためて香港、タイなどへ行き、“道場破り”のようにチームの練習場に突撃。練習参加などのトライアウトを繰り返しプロへの道を模索した。

大学時代に夢をかなえることは出来ず、一般企業に就職したものの、丸３年経過した時、改めて夢を追うことを決意した。「３年働いていると、みんな出世したいとか、社長になりたいとか、転職して稼ぎたいとか、色々な夢が出てくるんですけど、僕はサッカー選手になりたいというのが変わらずにありました」と、１年間休職。そして、パラグアイを経て、たどりついたのがボリビアだった。

ここでも、現地に行ってから練習参加を直談判。たまたま練習試合が行われるということで参加が認められると、南米では本職のＦＷではパスが回ってこないことを経験していたことから、センターバックで出場して好プレーを披露。月給５００ボリビアーノ（当時日本円で約７５００円）のプロ契約を勝ち取った。

入団当初は異国から来た日本人への嫌がらせもあったが、「必ず早く行って、終わった後も居残りで練習」を繰り返すことで仲間からも認められようになったという。練習グラウンドはボコボコで、空き瓶や注射針まで落ちていたこともあったというが「必死にやっていたので、僕自身も毎日上手くなっている感触がありました」と振り返る。

また、そういう環境下でもチームはＧＫからパスをつなぐ志向のサッカーを展開。当然のように不規則なバウンドが頻発するが「環境が悪い中でもボールをピタッと止めてしまう」と、南米特有のボールタッチの柔らかさが生まれる要因も身をもって知った。

「本番で力を発揮する人が多くて強い人たち」という印象も受けたボリビアでは、勝負への強いこだわりも目の当たりにした。「ストリートサッカーも激しかったです。コンクリートの路上でやっているのにスライディングをしてきて、血だらけになったり。負けず嫌いで、何に対しても１００％でやる。僕がいたチームもその強度でやるので、やっぱりみんなのレベルが上がる」と振り返った。

当然のようにサッカー熱も高く、「当時はテレビを付けたら、朝から晩まで、その前の試合の解説をずっとしている番組がありました。南米やボリビアの人にとってサッカーは、人生みたいな感じですね」。２００９年の南アフリカＷ杯南米予選でマラドーナ監督が指揮するアルゼンチンを６―１で下した試合は数か月テレビで流れていたという。

ウニベルシダ・デ・サンタクルスでシーズンを終えた後には、標高約２８００メートルのスクレのチームの練習にも参加。「到着した瞬間、グラウンドが霧で、選手に聞いたら『これは雲の中だ』と言っていた。ジョギングしただけでも息があがりました」と過酷な環境下でのプレーも経験。その後、横浜Ｍでプレー経験もあるバルディビエソが監督を務める同国１部リーグのアウロラの練習にも参加。アウロラは当時リベルタドーレス杯にも出場していたボリビア屈指の強豪クラブ。新聞でバルディビエソが近くのホテルに滞在していると知り、ロビーで数時間待ち伏せして話しかけ、練習参加を許可してもらったのだ。

２〜３週間練習に参加したものの既存の外国人選手の評価を超えられず、契約には至らなかったが、様々なチームに触れたのは大きな経験となっている。菊池氏も「色んなことや大変なこともあったけど、一番思い出深い国ですね。ボリビアには、たくましい選手がまだまだいると思う。そういう環境から這い上がってきた選手がいっぱいいるので底力はあると思う」と話す。

そうした中で迎える今回の一戦について「ボリビアにも頑張ってほしいですけど、今の日本代表は強いので、日本が３―１くらいで勝ちそうな気がします。ただ、もしボリビアが先制点を取ろうものなら乗ってくると思います」。１６か国への挑戦で唯一、プロになったボリビアが日本代表と対戦する一戦を菊池氏は心待ちにしている。（サッカー担当・後藤 亮太）