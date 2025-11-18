２０２６年度の全米野球記者協会による殿堂入り投票の候補者が１７日（日本時間１８日）に発表された。

新たに候補となった１２選手は以下の通り。

コール・ハメルズ（投・フィリーズなど）

ライアン・ブラウン（外・ブルワーズなど）

アレックス・ゴードン（外・ロイヤルズなど）

秋信守（外・レンジャーズなど）

エドウィン・エンカーナシオン（内・ブルージェイズなど）

ハウイ・ケンドリック（内・エンゼルスなど）

ニック・マーケイキス（外・オリオールズなど）

ハンター・ペンス（外・ジャイアンツなど）

ジオ・ゴンザレス（投・ナショナルズなど）

マット・ケンプ（外・ドジャースなど）

ダニエル・マーフィー（内・メッツなど）

リック・ポーセロ（投・タイガースなど）

ＭＬＢ公式サイトによると、１６３勝で、史上３４位の２５６０奪三振、ノーヒッターも記録した左腕ハメルズ。２０１１年ＭＶＰのブラウンに初年度選出の期待がかかる。

全米野球記者協会の会員による投票で得票率７５％以上で殿堂入りが決定。当選ラインに届かなかった選手も得票率が５％以上あれば、翌年以降も対象（最大１０年）となり、今回は１５人。計２７人が対象となっている。マニー・ラミレス（レッドソックスなど）は今回が１０年目で、記者投票によるラストチャンスとなっている。

この枠とは別に時代委員会による選考もある。