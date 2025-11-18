米野球殿堂選出候補２７人発表…１６３勝左腕ハメルズらに初年度選出可能性、Ｍ・ラミレスはラストチャンス
２０２６年度の全米野球記者協会による殿堂入り投票の候補者が１７日（日本時間１８日）に発表された。
新たに候補となった１２選手は以下の通り。
コール・ハメルズ（投・フィリーズなど）
ライアン・ブラウン（外・ブルワーズなど）
アレックス・ゴードン（外・ロイヤルズなど）
秋信守（外・レンジャーズなど）
エドウィン・エンカーナシオン（内・ブルージェイズなど）
ハウイ・ケンドリック（内・エンゼルスなど）
ニック・マーケイキス（外・オリオールズなど）
ハンター・ペンス（外・ジャイアンツなど）
ジオ・ゴンザレス（投・ナショナルズなど）
マット・ケンプ（外・ドジャースなど）
ダニエル・マーフィー（内・メッツなど）
リック・ポーセロ（投・タイガースなど）
ＭＬＢ公式サイトによると、１６３勝で、史上３４位の２５６０奪三振、ノーヒッターも記録した左腕ハメルズ。２０１１年ＭＶＰのブラウンに初年度選出の期待がかかる。
全米野球記者協会の会員による投票で得票率７５％以上で殿堂入りが決定。当選ラインに届かなかった選手も得票率が５％以上あれば、翌年以降も対象（最大１０年）となり、今回は１５人。計２７人が対象となっている。マニー・ラミレス（レッドソックスなど）は今回が１０年目で、記者投票によるラストチャンスとなっている。
この枠とは別に時代委員会による選考もある。